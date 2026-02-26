Рус
Кого можуть мобілізувати навіть з правом на відстрочку: важливе попередження

Олексій Тесля
26 лютого 2026, 16:28
Відстрочка повинна бути оформлена так, щоб вона відображалася в "Резерв+", пояснила Поліна Марченко.
80% відстрочок можна буде оформити через додаток "Резерв+"
Розкрито важливе попередження щодо відстрочок від мобілізації / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, t.me/svyrydenkoy

Важливе із заяв Марченко:

  • Юридичну силу має не тільки паперовий документ, але і QR-код
  • Відстрочка також повинна відображатися в "Резерв+"

Керуючий партнер Polina Marchenko Law Office Поліна Марченко прокоментувала питання про те, що мається на увазі під оформленням відстрочки від мобілізації і чи повинна вона відображатися в додатку "Резерв+".

"Останні півроку діють зміни в законодавстві, згідно з якими юридичну силу має не тільки паперовий документ, але і той, який має QR-код. Це пов'язано з великою кількістю підроблених документів. Тому юридичне значення має не просто паперовий документ, а той, який містить QR-код і може бути перевірений в системі — або безпосередньо в додатку "Резерв+", або в роздрукованому вигляді з цього додатка", — підкреслила вона в інтерв'ю Главреду.

Юрист зазначила, що відстрочка також повинна бути оформлена так, щоб вона відображалася в "Резерв+".

"Тобто: або вона оформляється через сам додаток, або, якщо конкретна підстава поки не оформляється через "Резерв+", документи подаються через ЦНАП з обов'язковим внесенням інформації до реєстру, щоб відстрочка з'явилася в системі", - зазначила вона.

"Резерв+"
/ Інфографіка: Главред

Співрозмовниця також уточнила, що сам факт наявності підстави для відстрочки ще не означає, що особа скористалася своїм правом.

"Наприклад, якщо у людини є один з батьків з групою інвалідності, але відстрочка офіційно не оформлена і не відображається в реєстрі, така особа не вважається такою, що скористалася правом на відстрочку. У такому випадку її можуть мобілізувати. Як показує практика, подібних ситуацій зараз досить багато", - додала Марченко.

Мобілізація за відсутності відстрочки в Резерв+: думка юриста

Адвокат Катерина Аніщенко зазначала: якщо відстрочка не оформлена належним чином, це може стати підставою для мобілізації. За її словами, навіть за наявності документів, що підтверджують право на відстрочку, але за відсутності відповідного оформлення в системі, людину в кращому випадку можуть відпустити додому, вручивши повістку із зазначенням дати явки під підпис.

Вона також підкреслила, що, згідно з судовою практикою, наявність права на відстрочку сама по собі не звільняє від відповідальності: якщо військовозобов'язаний не подав необхідну заяву, це вважається його особистим обов'язком і зоною відповідальності.

Раніше Рада схвалила відстрочку для контрактників 18-24 років. Прийнято закон про надання відстрочки на рік від призову на військову службу особам, які відслужили в рамках "Контракту 18-24".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Міноборони доопрацювало законопроект про право на відстрочку. У міністерстві хочуть досягти справедливості, прогнозованості та гарантій для захисників України.

Як повідомляв раніше Главред: українці скаржаться, що отримували push-повідомлення про те, що відстрочка може бути продовжена, але фактично цього не сталося. Міністерство оборони України пояснило, що слід робити в цьому випадку.

Про персону: Поліна Марченко

Поліна Вікторівна Марченко — адвокатка, керуюча партнерка Polina Marchenko Law Office, член комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України. Спеціалізується на питаннях військового права, мобілізаційного законодавства і супроводі справ, пов’язаних із мобілізацією.

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Мавпам - розчарування, Собакам - образа

