Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

Марія Николишин
26 лютого 2026, 14:34
Синоптикиня наголосила, що до календарної весни залишилося кілька днів.
Погода в Україні 27 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні у п’ятницю
  • Який антициклон накриє Україну

Погода в Україні у п’ятницю, 27 лютого, буде без опадів та подекуди навіть сонячною, адже переважатиме суха повітряна маса. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Більшість континентальної Європи, включно з Україною, опиниться у зоні відповідальності антициклону Heiko, який організує суху погоду і подекуди навіть сонячну", - наголосила вона.

Антициклон в Україні / фото: t.me/PohodaNatalka

За її словами, завтра температура повітря очікується низькою. Так, найближчої ночі прогнозується -1…-6 градусів, а вдень від -2 до +4 градусів. Але на півдні та заході буде +2…+6 градусів.

Погода 27 лютого / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві в п'ятницю опади малоймовірні. Температура повітря вночі буде до -4 градусів, а вдень прогнозується близько нуля.

"До календарної весни лишилося пару днів буквально. Погода в Україні поки що побуде стриманою: вночі невеликі мінуси, вдень близько нуля чи незначні плюси", - підсумувала Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні у березні

Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай.

Зазначається, що в перший місяць весни середня місячна температура становитиме від 0 до -6 градусів. В Одеській області, в Криму та в Закарпатті місцями +1…+4 градуси.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують, проте вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

У п'ятницю у Полтавській області також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 3-8 градусів морозу.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що на вихідних на всій території України очікується спокійна погода, без істотних опадів. Лише у східній частині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Для одного знака зодіаку відкриється грошовий портал: гороскоп на березень 2026

Для одного знака зодіаку відкриється грошовий портал: гороскоп на березень 2026

Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

