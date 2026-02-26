Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні у п’ятницю
- Який антициклон накриє Україну
Погода в Україні у п’ятницю, 27 лютого, буде без опадів та подекуди навіть сонячною, адже переважатиме суха повітряна маса. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Більшість континентальної Європи, включно з Україною, опиниться у зоні відповідальності антициклону Heiko, який організує суху погоду і подекуди навіть сонячну", - наголосила вона.
За її словами, завтра температура повітря очікується низькою. Так, найближчої ночі прогнозується -1…-6 градусів, а вдень від -2 до +4 градусів. Але на півдні та заході буде +2…+6 градусів.
Погода в Києві
У Києві в п'ятницю опади малоймовірні. Температура повітря вночі буде до -4 градусів, а вдень прогнозується близько нуля.
"До календарної весни лишилося пару днів буквально. Погода в Україні поки що побуде стриманою: вночі невеликі мінуси, вдень близько нуля чи незначні плюси", - підсумувала Діденко.
Погода в Україні у березні
Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай.
Зазначається, що в перший місяць весни середня місячна температура становитиме від 0 до -6 градусів. В Одеській області, в Криму та в Закарпатті місцями +1…+4 градуси.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують, проте вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.
У п'ятницю у Полтавській області також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі опуститься до 3-8 градусів морозу.
Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що на вихідних на всій території України очікується спокійна погода, без істотних опадів. Лише у східній частині місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг.
