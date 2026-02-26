Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

Синоптикиня наголосила, що до календарної весни залишилося кілька днів.

Погода в Україні 27 лютого / фото: pixabay

Погода в Україні у п’ятницю, 27 лютого, буде без опадів та подекуди навіть сонячною, адже переважатиме суха повітряна маса. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Більшість континентальної Європи, включно з Україною, опиниться у зоні відповідальності антициклону Heiko, який організує суху погоду і подекуди навіть сонячну", - наголосила вона.

Антициклон в Україні / фото: t.me/PohodaNatalka

За її словами, завтра температура повітря очікується низькою. Так, найближчої ночі прогнозується -1…-6 градусів, а вдень від -2 до +4 градусів. Але на півдні та заході буде +2…+6 градусів.

Погода 27 лютого / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві в п'ятницю опади малоймовірні. Температура повітря вночі буде до -4 градусів, а вдень прогнозується близько нуля.

"До календарної весни лишилося пару днів буквально. Погода в Україні поки що побуде стриманою: вночі невеликі мінуси, вдень близько нуля чи незначні плюси", - підсумувала Діденко.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в Україні у березні

Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай.

Зазначається, що в перший місяць весни середня місячна температура становитиме від 0 до -6 градусів. В Одеській області, в Криму та в Закарпатті місцями +1…+4 градуси.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

