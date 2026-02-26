Можна купувати десятками: в Україні впадуть ціни на найбазовіший продукт

Коротко:
- У березні ціни на яйця в Україні будуть стабільними
- Вони можуть стати дешевшими вже після Великодня
- Але ризик підвищення вартості яєць також існує
До квітня ціни на яйця в Україні залишатимуться стабільними, але вже після Великодня вартість десятка може піти на спад. Про це заявив аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу.
За його словами, середня статистична ціна на яйця за січень 2026 становила приблизно 67 гривень за десяток, але з дуже широкою регіональною різноманітністю.
Він підкреслив, що навесні сезонний фактор відіграватиме важливу роль у формуванні цін.
"У холодний період продуктивність несучості нижча, а з весною, коли світліший день та вища температура, пропозиція зазвичай поліпшується – це і стримує ціну", - йдеться у заяві.
Гопка додав, що ризик підвищення вартості яєць також існує через можливі перебої з електропостачанням, але він зазвичай реалізується не лінійно.
"Не кожне відключення дорівнює миттєвому стрибку ціни, бо мережі/виробники частково згладжують ціни запасами й акціями, а попит обмежений купівельною спроможністю", - підсумував аналітик УКАБ.
Якими будуть ціни на продукти у березні
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявляв, що у березні 2026 року український продовольчий ринок продовжить демонструвати зростання цін.
За його словами, ринок перебуває в умовах, коли частина продуктів харчування залишатиметься в режимі поступового подорожчання - приблизно на 1–3%, а ключовим фактором залишається ситуація з електроенергією.
Він також додав, що найбільше зростання цін очікується в овочевому сегменті.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, з початку тижня на українському ринку почали падати ціни на столові буряки. Основною причиною здешевлення цієї продукції стало збільшення пропозиції коренеплодів на ринку.
Водночас після короткотривалого зниження цін в українських супермаркетах знову подорожчало вершкове масло. Воно тепер коштує в середньому 113,29 гривні, тоді як ще минулого місяця його продавали за 104,47 гривні за пачку.
Крім того, в Україні почала дорожчати картопля. Все через те, що запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються.
Про персону: Максим Гопка
Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.
