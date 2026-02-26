Можна купувати десятками: в Україні впадуть ціни на найбазовіший продукт

Навесні сезонний фактор відіграватиме важливу роль у формуванні цін.

https://glavred.net/economics/mozhno-budet-pokupat-desyatkami-v-ukraine-upadut-ceny-na-samyy-bazovyy-produkt-10744223.html Посилання скопійоване

Якими будуть ціни на яйця в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

У березні ціни на яйця в Україні будуть стабільними

Вони можуть стати дешевшими вже після Великодня

Але ризик підвищення вартості яєць також існує

До квітня ціни на яйця в Україні залишатимуться стабільними, але вже після Великодня вартість десятка може піти на спад. Про це заявив аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу.

За його словами, середня статистична ціна на яйця за січень 2026 становила приблизно 67 гривень за десяток, але з дуже широкою регіональною різноманітністю.

відео дня

Він підкреслив, що навесні сезонний фактор відіграватиме важливу роль у формуванні цін.

"У холодний період продуктивність несучості нижча, а з весною, коли світліший день та вища температура, пропозиція зазвичай поліпшується – це і стримує ціну", - йдеться у заяві.

Гопка додав, що ризик підвищення вартості яєць також існує через можливі перебої з електропостачанням, але він зазвичай реалізується не лінійно.

"Не кожне відключення дорівнює миттєвому стрибку ціни, бо мережі/виробники частково згладжують ціни запасами й акціями, а попит обмежений купівельною спроможністю", - підсумував аналітик УКАБ.

Якими будуть ціни на продукти у березні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявляв, що у березні 2026 року український продовольчий ринок продовжить демонструвати зростання цін.

За його словами, ринок перебуває в умовах, коли частина продуктів харчування залишатиметься в режимі поступового подорожчання - приблизно на 1–3%, а ключовим фактором залишається ситуація з електроенергією.

Він також додав, що найбільше зростання цін очікується в овочевому сегменті.

Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, з початку тижня на українському ринку почали падати ціни на столові буряки. Основною причиною здешевлення цієї продукції стало збільшення пропозиції коренеплодів на ринку.

Водночас після короткотривалого зниження цін в українських супермаркетах знову подорожчало вершкове масло. Воно тепер коштує в середньому 113,29 гривні, тоді як ще минулого місяця його продавали за 104,47 гривні за пачку.

Крім того, в Україні почала дорожчати картопля. Все через те, що запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються.

Читайте також:

Про персону: Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред