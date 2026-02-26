Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Можна купувати десятками: в Україні впадуть ціни на найбазовіший продукт

Марія Николишин
26 лютого 2026, 13:32
Навесні сезонний фактор відіграватиме важливу роль у формуванні цін.
Можна купувати десятками: в Україні впадуть ціни на найбазовіший продукт
Якими будуть ціни на яйця в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • У березні ціни на яйця в Україні будуть стабільними
  • Вони можуть стати дешевшими вже після Великодня
  • Але ризик підвищення вартості яєць також існує

До квітня ціни на яйця в Україні залишатимуться стабільними, але вже після Великодня вартість десятка може піти на спад. Про це заявив аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі 24 Каналу.

За його словами, середня статистична ціна на яйця за січень 2026 становила приблизно 67 гривень за десяток, але з дуже широкою регіональною різноманітністю.

відео дня

Він підкреслив, що навесні сезонний фактор відіграватиме важливу роль у формуванні цін.

"У холодний період продуктивність несучості нижча, а з весною, коли світліший день та вища температура, пропозиція зазвичай поліпшується – це і стримує ціну", - йдеться у заяві.

Гопка додав, що ризик підвищення вартості яєць також існує через можливі перебої з електропостачанням, але він зазвичай реалізується не лінійно.

"Не кожне відключення дорівнює миттєвому стрибку ціни, бо мережі/виробники частково згладжують ціни запасами й акціями, а попит обмежений купівельною спроможністю", - підсумував аналітик УКАБ.

Якими будуть ціни на продукти у березні

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявляв, що у березні 2026 року український продовольчий ринок продовжить демонструвати зростання цін.

За його словами, ринок перебуває в умовах, коли частина продуктів харчування залишатиметься в режимі поступового подорожчання - приблизно на 1–3%, а ключовим фактором залишається ситуація з електроенергією.

Він також додав, що найбільше зростання цін очікується в овочевому сегменті.

Які продукти подорожчають у березні
Які продукти подорожчають у березні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, з початку тижня на українському ринку почали падати ціни на столові буряки. Основною причиною здешевлення цієї продукції стало збільшення пропозиції коренеплодів на ринку.

Водночас після короткотривалого зниження цін в українських супермаркетах знову подорожчало вершкове масло. Воно тепер коштує в середньому 113,29 гривні, тоді як ще минулого місяця його продавали за 104,47 гривні за пачку.

Крім того, в Україні почала дорожчати картопля. Все через те, що запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються.

Читайте також:

Про персону: Максим Гопка

Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

яйца ціни на продукти курячі яйця новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

14:34Синоптик
Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

14:28Енергетика
Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

14:18Фронт
Реклама

Популярне

Більше
РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Останні новини

14:39

Вагітна Харлан показала животик на італійських канікулах

14:34

Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

14:28

Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

14:28

"Вибач, котику": Цимбалюк спробував зв'язатися з переможницею "Холостяка"

14:18

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
14:08

Класика з характером: як носити червону помаду і не виглядати недоречно

14:00

"Лихо": що сталося з Крістіною Орбакайте за кордоном

13:53

Гроші забирали пачками: начальник роздав працівникам 26 млн доларів

13:49

Кому молитися 27 лютого, щоб позбутися зневіри: яке церковне свято

Реклама
13:37

Економіка РФ на межі: Новак розповів про дефіцит продуктів та зростання цін

13:32

Можна купувати десятками: в Україні впадуть ціни на найбазовіший продукт

13:08

"Я повністю відмовився": Козловський розкрив сувору заборону в його родині

13:03

На Рівненщині вдарять нічні морози: синоптики попереджають про небезпеку

13:00

Ігор Терехов: 25 лютого має стати Днем ВПО

12:40

Деякі області України залишились без світла: де зараз найскладніша ситуація

12:38

Чому світшоти мають трикутник під коміром: справжня причина здивує

12:36

Гераскевич висміяв депутатів у Раді й закликав позбавити Бубку звання Героя УкраїниВідео

12:30

Незабутній обід: рецепт дивовижного супу з секретомВідео

12:28

РФ загрожує ефект доміно: експерт назвав ознаки можливого розпаду Росії

12:14

Лайфхак для дачників: як зробити землю ідеальною для розсади

Реклама
12:11

Магнітна буря атакує Україну: як довго бушуватиме 5-бальний шторм

11:55

Замість відстрочки - повістка: адвокатка попередила про одну помилку в ЦНАПі

11:53

У 57 років помер зірка фільмів "Бригада" та "Інтерни"

11:49

Зміна влади в РФ стає ближчою: окреслено реальний сценарій усунення Путіна

11:41

Могильовська вразила новими результатами схуднення: як вона виглядає заразВідео

11:37

Півонії живуть 50 років, але не завжди цвітуть: як домогтися розкішних бутонівВідео

11:30

ДНК-тест зруйнував сім'ю: чоловік не був готовий до правди, яку дізнався

11:10

Ракети Циркон, Іскандер, Х-101 і дрони: в ПС розповіли про особливість атаки РФ

11:00

Корм для собак і котів зі свіжим мʼясом: чим підхід PRACTIK відрізняється від класичних рецептів новини компанії

10:54

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Мавпам - розчарування, Собакам - образа

10:44

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

10:37

Гороскоп на завтра 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

10:34

Путіністка Яковлєва жорстко розплатилася за підтримку війни: "Це для мене біль"

10:21

LELEKA зізналася, що має психічний розлад: "Планувала свою смерть"

10:21

Орбан звинуватив Україну в атаках на енергобезпеку та втягуванні Угорщини у війну

10:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 лютого (оновлюється)

10:20

Не залишилося жодної цілої підстанції: РФ пошкодила енергооб'єкт на Одещині

10:17

Почався перший ретроградний Меркурій 2026: як він вплине на знаки зодіаку

10:11

"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по УкраїніВідео

09:58

Військові об'єкти тепер легка мішень: партизани провели гучну диверсію в Криму

Реклама
09:48

Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

09:26

Після заклику до усунення: шанси України на перемогу в Євробаченні-2026 за версією букмекерів

09:20

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

09:18

Народжені в ці місяці не бояться пенсії: на них чекає багате і щасливе життя

09:17

"Допомагав виживати всім": раптово помер народний артист України

08:54

"Американці чекали кілька місяців": Портников - про демарш СШАПогляд

08:52

Введення миротворців в Україну залежить від примхи Путіна — The Telegraph

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 26 лютого (оновлюється)

08:49

РФ атакувала Полтавщину: без світла тисячі людей, є руйнування, спалахнули пожежіФото

08:18

У Кремля є план: в ISW назвали ймовірні терміни закінчення війни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти