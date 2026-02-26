Долар раптово пішов на спад, а євро злетів: новий курс валют на 27 лютого

НБУ закріпив євро вище психологічної позначки у 51 гривню.

https://glavred.net/economics/dollar-vnezapno-poshel-na-spad-a-evro-vzletel-novyy-kurs-valyut-na-27-fevralya-10744286.html Посилання скопійоване

Курс валют в Україні на 27 лютого / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 27 лютого

На скільки подорожчав євро

Який курс злотого встановив НБУ

На п'ятницю, 27 лютого, Національний банк України незначно змінив офіційний курс гривні щодо основних іноземних валют. Долар США дещо подешевшав, тоді як євро та польський злотий продемонстрували помірне зростання. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара США встановлено на рівні 43,21 грн/дол., що нижче за показник четверга, 26 лютого (43,2413 грн/дол.). Таким чином, гривня зміцнилася відносно долара на 3 копійки.

відео дня

Євро, навпаки, продемонстрував зростання. НБУ встановив курс на рівні 51,02 грн/євро проти 50,96 грн/євро днем раніше. Європейська валюта здорожчала на 6 копійок.

Водночас на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,19/43,22 грн/дол., а євро - 51,02/51,03 грн/євро.

Курс злотого на 27 лютого

Польський злотий також дещо зміцнився відносно української гривні. Його курс на п'ятницю становить 12,08 грн, тоді як напередодні він коштував 12,0728 грн. Зростання склало близько 1 копійки.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют найближчим часом - прогноз

За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, березень і квітень будуть переважно сприятливими для гривні, а блокування кредиту ЄС поки що не створює відчутного тиску на валютний ринок. Експерт зазначає, що з потеплінням активізуються аграрії та фермери, які забезпечать додаткову пропозицію валюти.

Щодо євро, готівковий курс прогнозується в межах 51,0-51,5 грн, а на міжбанку він навряд чи опуститься нижче 50,5 грн. Водночас долар, за прогнозом аналітика, зберігатиме висхідну тенденцію: готівковий курс очікується на рівні 43,25-43,75 грн.

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на 26 лютого Національний банк України оновив офіційні курси валют. Долар знизився на 2 копійки, а євро залишився без змін.

Також валютні резерви НБУ у 2026 році залишатимуться на високому рівні завдяки очікуваним у другому кварталі траншам від ЄС та МВФ. Про це повідомив. За словами економіста Олександра Хмелевського, у держбюджеті закладено середньорічний курс 45,7 грн/дол., тож НБУ може проводити плавну девальвацію гривні.

Крім цього, членкиня правління та директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько заявила, що через тиск на долар на світовому ринку та достатні резерви України гривня в короткостроковій перспективі може дещо зміцнитися або залишатися в межах вузького діапазону.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред