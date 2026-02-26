Рус
Гуманітарний трек і питання обмінів: розпочалась зустріч України та США у Женеві

Марія Николишин
26 лютого 2026, 15:11
Умєров сказав, що про результати розмови повідомить після завершення зустрічі.
Зустріч делегацій у Женеві / колаж: Главред. фото: Офіс президента, t.me/umerov_rustem

Головне:

  • У Женеві розпочалась зустріч делегацій України та США
  • Буде обговорюватися підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів
  • Також важливі питання - підтримка й відновлення України після війни

У Женеві розпочалась двостороння зустріч української та американської делегацій у межах переговорного процесу. Зокрема, сторони планують обговорити підготовку до наступного раунду перемовин за участі Росії. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

"Сьогодні у Женеві продовжуємо роботу в межах переговорного процесу. Розпочалась двостороння зустріч з американською делегацією – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. З українського боку разом зі мною в делегації сьогодні Давид Арахамія, Олексій Соболев та Дарина Марчак", - йдеться у повідомленні.

За його словами, переговорні команди мають на меті обговорити низку важливих питань у рамках мирної угоди, зокрема механізми економічної підтримки й відновлення України після війни.

"Разом з економічною командою Уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій та довгострокової співпраці", - зауважив Умєров.

Також буде обговорюватися підготовка до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони. Секретар РНБО каже, що необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом.

"Важливий блок – гуманітарний трек і питання можливих обмінів. Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян. Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі", - підсумував він.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Зрушення в переговорах з РФ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов говорив, що мирні переговори між Україною та Росією за участі США йдуть складно, але дипломатичний процес підходить до критичної межі.

Він підкреслив, що Україна прагне справедливого миру, адже відсутність відповідальності для агресора створює ризик повторення війни.

"Перемовини йдуть непросто, але ми точно рухаємося вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам буде потрібно ухвалювати остаточні рішення – продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюся, що справедливість усе ж таки переможе", - сказав Буданов.

Переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, 25 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом. Зеленський зазначив, що команди активно працюють над переговорним процесом, і висловив вдячність за зусилля та залученість до роботи задля завершення війни.

Видання CNN писало, що Україна, США та країна-агресорка Росія досягли прогресу в питанні механізму припинення вогню. Водночас політичні переговори все ще були напруженими.

Крім того, спецпредставник президента США Стів Віткофф розраховує на проведення зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським та вважає, що вона має відбутися до можливих тристоронніх переговорів за участі також Дональда Трампа.

Про персону: Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Гуманітарний трек і питання обмінів: розпочалась зустріч України та США у Женеві

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
Не залишилося жодної цілої підстанції: РФ пошкодила енергооб'єкт на Одещині

10:17

Почався перший ретроградний Меркурій 2026: як він вплине на знаки зодіаку

10:11

"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по УкраїніВідео

