На Рівненщині вдарять нічні морози: синоптики попереджають про небезпеку

Синоптики попереджають про про небезпечну погоду, водіям і пішоходам радять бути обережними на дорогах.

https://glavred.net/synoptic/v-rovenskoy-oblasti-udaryat-nochnye-morozy-sinoptiki-preduprezhdayut-ob-opasnosti-10744217.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди у Рівному та області на 27 лютого/ Фото: facebook.com/mykyta.ant.5/

Ви дізнаєтесь:

Якою буде погода в Рівному та області 27 лютого

Коли вдарить мороз до -9 градусів

У п'ятницю, 27 лютого на Рівненщині очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують, проте вночі та вранці місцями можливий слабкий туман.

На дорогах збережеться ожеледиця, що створюватиме небезпечні умови для руху транспорту та пішоходів. Про це повідомляють у Рівненському обласному центрі з гідрометеорології.

відео дня

Температура повітря по області вночі становитиме від -4 до -9 градусів, вдень очікується від +1 до +6 градусів. У Рівному вночі прогнозують від 6 до 8 градусів морозу, вдень - від +2 до +4 градусів. Вітер буде південний та південно-західний, 7-12 м/с.

Синоптики попереджають, що протягом доби на території області та міста Рівне збережеться ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності - жовтий.

Якою буде погода в Україні у березні - прогноз

Главред писав, що за прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай.

У перший місяць весни температура повітря і кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі. Середня місячна температура очікується в межах норми - 1-7° тепла. Тільки на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 26 лютого, у Полтаві та області очікується хмарна погода, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Крім того, Чернігівська область очікує весняну повінь через аномально велику кількість опадів цього року. Пів сотні населених пунктів перебувають у зоні підвищеного ризику.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого у Житомирській області очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують, проте на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Читайте також:

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред