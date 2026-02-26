"Як вдруге втратити батька": Ілона Гвоздьова розповіла про особисте горе

Танцівниця втратила близьку людину.

Ілона Гвоздьова втратила близьку людину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

У родині Ілони Гвоздьової сталося горе

Кого втратила хореограф

Українська хореографка і зірка "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова розповіла про втрату близької людини. У своєму Instagram знаменитість поділилася емоціями після страшної новини.

Як виявилося, пішов з життя рідний дядько хореографа. Гвоздьова не стала приховувати горя і зізналася, що він був їй так само близький, як батько. Дядько займав важливе місце в житті зіркової племінниці і навіть був присутній на її весіллі в особливій ролі.

"Я отримала погану новину, від якої кров застигла в жилах. Мій рідний дядько помер... Він був моїм посадженим батьком на весіллі", — розповіла Ілона.

Ілона Гвоздьова - сім'я / фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

Новина про втрату стала для зірки сильним емоційним потрясінням. Вона зізналася, що в цей момент відчула ті ж емоції, що і після смерті рідного батька.

"Ця новина прозвучала як друга втрата батька. Щирі співчуття моїм рідним і родині", — висловилася танцівниця.

Пізніше Ілона розповіла про деталі відходу з життя родича. Хореограф повідомила, що він помер уві сні і не відчував страждань. Вражена знаменитість поділилася, що для неї стало шоком, наскільки раптово може обірватися життя людини.

Ілона Гвоздьова - Танці з зірками / фото: instagram.com, Ілона Гвоздьова

"Коли я дізналася, як саме це сталося, в той момент, крізь сльози і відчай, я видихнула, бо, як казала моя бабуся, найкращий кінець життя - це піти в інший світ уві сні, без болю, страждань і мук... Ось так в один день, людини просто не стало! І вже нікуди він не біжить, ні про що не мріє, нікого не лає, більше не курить зі мною на ганку і не обіймає своїх близьких", - повідомила Гвоздьова.

Про особу: Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова стала відомою в широких колах після участі в проектах "Танцюють всі", а потім "Танці з зірками". Вона українська танцівниця, хореограф, а також педагог, повідомляє Вікіпедія. Засновниця власної студії танцю Gvozdeva Dance Complex.

