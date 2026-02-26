Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з факелом за 31 с

Візуальні головоломки - чудовий спосіб потренувати мозок. Вони розвивають концентрацію, покращують пам'ять і допомагають прокачати увагу до деталей.

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особливою популярністю користуються завдання формату "Знайдіть відмінності". Суть проста: перед вами дві майже однакові картинки, між якими заховані ледь помітні відмінності. Саме такі завдання так люблять читачі, зазначає Jagranjosh.

Готові перевірити свою спостережливість?

Перед вами два зображення хлопчика з факелом. На перший погляд вони повністю збігаються, проте між ними є три невеликі відмінності. Чи зможете ви їх знайти всього за 31 секунду?

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Уважно вивчіть обидва зображення. Відмінності можуть ховатися де завгодно - у кольорі елементів, їх формі або навіть у розташуванні найдрібніших деталей. Постарайтеся зосередитися і не пропустити нічого важливого.

Обмеження за часом робить завдання ще цікавішим: вам доведеться перевірити не тільки зір, але і вміння швидко аналізувати інформацію.

Вдалося знайти всі три відмінності?

Якщо так - вітаємо! Це свідчить про високу концентрацію і відмінні навички спостереження.

Якщо ж якісь деталі вислизнули з уваги, не турбуйтеся - правильну відповідь можна перевірити нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

