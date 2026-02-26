Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з факелом за 31 с

Особливою популярністю користуються завдання формату "Знайдіть відмінності". Суть проста: перед вами дві майже однакові картинки, між якими заховані ледь помітні відмінності. Саме такі завдання так люблять читачі, зазначає Jagranjosh.
Готові перевірити свою спостережливість?
Перед вами два зображення хлопчика з факелом. На перший погляд вони повністю збігаються, проте між ними є три невеликі відмінності. Чи зможете ви їх знайти всього за 31 секунду?
Уважно вивчіть обидва зображення. Відмінності можуть ховатися де завгодно - у кольорі елементів, їх формі або навіть у розташуванні найдрібніших деталей. Постарайтеся зосередитися і не пропустити нічого важливого.
Обмеження за часом робить завдання ще цікавішим: вам доведеться перевірити не тільки зір, але і вміння швидко аналізувати інформацію.
Вдалося знайти всі три відмінності?
Якщо так - вітаємо! Це свідчить про високу концентрацію і відмінні навички спостереження.
Якщо ж якісь деталі вислизнули з уваги, не турбуйтеся - правильну відповідь можна перевірити нижче.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
