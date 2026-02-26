Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

Руслана Заклінська
26 лютого 2026, 14:28
Експерт Олександр Харченко розповів, що повне відновлення енергосистеми триватиме роками.
Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень
Обмеження можуть повністю скасувати навесні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Що сказав Харченко:

  • Відключення електроенергії можуть зникнути у квітні-травні
  • Взимку та влітку графіки відключень діятимуть ще щонайменше 3 роки
  • Газу, вугілля та води в Україні наразі достатньо

Погодинні відключення електроенергії можуть зникнути у квітні-травні. Однак взимку та влітку графіки відключень діятимуть й застосовуватимуть щонайменше ще три роки. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю "Телеграфу".

Останніми днями відключення електроенергії в Україні стали менш тривалими. Як повідомив Харченко, це пов’язано з менш ефективними атаками РФ, роботою ППО та природним зниженням споживання через потепління.

відео дня

"Усе це разом дає перші, поки що обережні, сигнали: ситуація не лише стабілізована, а й потроху відновлюється", - зазначив він.

За словами Харченка, кожен градус морозу додає близько 180 МВт навантаження на систему, а імпорт електроенергії вже покриває до 12-15% споживання. Водночас стратегічних ресурсів - газу, вугілля, води в ГЕС - наразі достатньо, проте майже всі великі об’єкти генерації перебувають у стані ремонту.

"Практично немає жодного об'єкта - ні теплової, ні великої гідрогенерації - без пошкоджень. Фактично всі вони поєднують роботу з ремонтом окремих елементів", - розповів Харченко.

Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Коли ситуація з відключеннями покращиться

Харченко прогнозує, що навесні споживачі можуть розраховувати на поступове покращення графіків. За його словами, у квітні-травні життя без обмежень електроенегії стане можливим.

"Я думаю, що ми перейдемо щонайменше до передбачуваних графіків, які крок за кроком покращуватимуться. Теоретично у квітні-травні можна жити і без обмежень - але стверджувати це напевне неможливо", - додав він.

Також Харченко вважає, що українцям доведеться підлаштовувати свій побут під графіки відключень ще тривалий час.

"У зимові та літні місяці - тобто в періоди найбільшого споживання - щонайменше три роки", - резюмував директор Центру досліджень енергетики.

Якими будуть відключення навесні - прогноз нардепа

Народний депутат Сергій Нагорняк прогнозує поліпшення ситуації з графіками відключень світла вже з березня. За його словами, очікується, що відключення будуть менш тривалими, ніж у січні та лютому, завдяки додатковій генерації з сонячних електростанцій.

Йдеться як про великі промислові станції, так і про приватні дахові установки, які активно встановлюються по всій країні. Нардеп підкреслив, що цей процес дуже динамічно розвивається.

"Фактично в кожному регіоні щомісяця з’являються нові, хоч і невеликі, але сонячні електростанції у приватних домогосподарствах", - розповів Нагорняк.

Ситуація з енергетикою в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія атакувала енергосистему України, через що частково без світла залишилися споживачі у шести областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.

Також Словаччина зупинила екстрені поставки електроенергії в Україну до відновлення постачання нафти по нафтопроводу "Дружба". Прем'єр Роберт Фіцо назвав це "першим взаємним кроком" і законним заходом без порушення міжнародних норм.

Крім цього, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Україні ситуація з електропостачанням покращується завдяки ремонтним бригадам та теплій погоді. Водночас Росія готує нові удари по енергетиці, тож усі служби мають бути готові.

Читайте також:

Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет енергетика відключення світла електроенергія Олександр Харченко
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

14:34Синоптик
Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

14:28Енергетика
Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

14:18Фронт
Реклама

Популярне

Більше
РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Останні новини

14:39

Вагітна Харлан показала животик на італійських канікулах

14:34

Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

14:28

Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

14:28

"Вибач, котику": Цимбалюк спробував зв'язатися з переможницею "Холостяка"

14:18

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
14:08

Класика з характером: як носити червону помаду і не виглядати недоречно

14:00

"Лихо": що сталося з Крістіною Орбакайте за кордоном

13:53

Гроші забирали пачками: начальник роздав працівникам 26 млн доларів

13:49

Кому молитися 27 лютого, щоб позбутися зневіри: яке церковне свято

Реклама
13:37

Економіка РФ на межі: Новак розповів про дефіцит продуктів та зростання цін

13:32

Можна купувати десятками: в Україні впадуть ціни на найбазовіший продукт

13:08

"Я повністю відмовився": Козловський розкрив сувору заборону в його родині

13:03

На Рівненщині вдарять нічні морози: синоптики попереджають про небезпеку

13:00

Ігор Терехов: 25 лютого має стати Днем ВПО

12:40

Деякі області України залишились без світла: де зараз найскладніша ситуація

12:38

Чому світшоти мають трикутник під коміром: справжня причина здивує

12:36

Гераскевич висміяв депутатів у Раді й закликав позбавити Бубку звання Героя УкраїниВідео

12:30

Незабутній обід: рецепт дивовижного супу з секретомВідео

12:28

РФ загрожує ефект доміно: експерт назвав ознаки можливого розпаду Росії

12:14

Лайфхак для дачників: як зробити землю ідеальною для розсади

Реклама
12:11

Магнітна буря атакує Україну: як довго бушуватиме 5-бальний шторм

11:55

Замість відстрочки - повістка: адвокатка попередила про одну помилку в ЦНАПі

11:53

У 57 років помер зірка фільмів "Бригада" та "Інтерни"

11:49

Зміна влади в РФ стає ближчою: окреслено реальний сценарій усунення Путіна

11:41

Могильовська вразила новими результатами схуднення: як вона виглядає заразВідео

11:37

Півонії живуть 50 років, але не завжди цвітуть: як домогтися розкішних бутонівВідео

11:30

ДНК-тест зруйнував сім'ю: чоловік не був готовий до правди, яку дізнався

11:10

Ракети Циркон, Іскандер, Х-101 і дрони: в ПС розповіли про особливість атаки РФ

11:00

Корм для собак і котів зі свіжим мʼясом: чим підхід PRACTIK відрізняється від класичних рецептів новини компанії

10:54

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Мавпам - розчарування, Собакам - образа

10:44

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

10:37

Гороскоп на завтра 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

10:34

Путіністка Яковлєва жорстко розплатилася за підтримку війни: "Це для мене біль"

10:21

LELEKA зізналася, що має психічний розлад: "Планувала свою смерть"

10:21

Орбан звинуватив Україну в атаках на енергобезпеку та втягуванні Угорщини у війну

10:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 лютого (оновлюється)

10:20

Не залишилося жодної цілої підстанції: РФ пошкодила енергооб'єкт на Одещині

10:17

Почався перший ретроградний Меркурій 2026: як він вплине на знаки зодіаку

10:11

"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по УкраїніВідео

09:58

Військові об'єкти тепер легка мішень: партизани провели гучну диверсію в Криму

Реклама
09:48

Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

09:26

Після заклику до усунення: шанси України на перемогу в Євробаченні-2026 за версією букмекерів

09:20

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

09:18

Народжені в ці місяці не бояться пенсії: на них чекає багате і щасливе життя

09:17

"Допомагав виживати всім": раптово помер народний артист України

08:54

"Американці чекали кілька місяців": Портников - про демарш СШАПогляд

08:52

Введення миротворців в Україну залежить від примхи Путіна — The Telegraph

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 26 лютого (оновлюється)

08:49

РФ атакувала Полтавщину: без світла тисячі людей, є руйнування, спалахнули пожежіФото

08:18

У Кремля є план: в ISW назвали ймовірні терміни закінчення війни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти