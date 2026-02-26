Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

Що сказав Харченко:
- Відключення електроенергії можуть зникнути у квітні-травні
- Взимку та влітку графіки відключень діятимуть ще щонайменше 3 роки
- Газу, вугілля та води в Україні наразі достатньо
Погодинні відключення електроенергії можуть зникнути у квітні-травні. Однак взимку та влітку графіки відключень діятимуть й застосовуватимуть щонайменше ще три роки. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю "Телеграфу".
Останніми днями відключення електроенергії в Україні стали менш тривалими. Як повідомив Харченко, це пов’язано з менш ефективними атаками РФ, роботою ППО та природним зниженням споживання через потепління.
"Усе це разом дає перші, поки що обережні, сигнали: ситуація не лише стабілізована, а й потроху відновлюється", - зазначив він.
За словами Харченка, кожен градус морозу додає близько 180 МВт навантаження на систему, а імпорт електроенергії вже покриває до 12-15% споживання. Водночас стратегічних ресурсів - газу, вугілля, води в ГЕС - наразі достатньо, проте майже всі великі об’єкти генерації перебувають у стані ремонту.
"Практично немає жодного об'єкта - ні теплової, ні великої гідрогенерації - без пошкоджень. Фактично всі вони поєднують роботу з ремонтом окремих елементів", - розповів Харченко.
Коли ситуація з відключеннями покращиться
Харченко прогнозує, що навесні споживачі можуть розраховувати на поступове покращення графіків. За його словами, у квітні-травні життя без обмежень електроенегії стане можливим.
"Я думаю, що ми перейдемо щонайменше до передбачуваних графіків, які крок за кроком покращуватимуться. Теоретично у квітні-травні можна жити і без обмежень - але стверджувати це напевне неможливо", - додав він.
Також Харченко вважає, що українцям доведеться підлаштовувати свій побут під графіки відключень ще тривалий час.
"У зимові та літні місяці - тобто в періоди найбільшого споживання - щонайменше три роки", - резюмував директор Центру досліджень енергетики.
Якими будуть відключення навесні - прогноз нардепа
Народний депутат Сергій Нагорняк прогнозує поліпшення ситуації з графіками відключень світла вже з березня. За його словами, очікується, що відключення будуть менш тривалими, ніж у січні та лютому, завдяки додатковій генерації з сонячних електростанцій.
Йдеться як про великі промислові станції, так і про приватні дахові установки, які активно встановлюються по всій країні. Нардеп підкреслив, що цей процес дуже динамічно розвивається.
"Фактично в кожному регіоні щомісяця з’являються нові, хоч і невеликі, але сонячні електростанції у приватних домогосподарствах", - розповів Нагорняк.
Ситуація з енергетикою в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Росія атакувала енергосистему України, через що частково без світла залишилися споживачі у шести областях. Енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи.
Також Словаччина зупинила екстрені поставки електроенергії в Україну до відновлення постачання нафти по нафтопроводу "Дружба". Прем'єр Роберт Фіцо назвав це "першим взаємним кроком" і законним заходом без порушення міжнародних норм.
Крім цього, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що в Україні ситуація з електропостачанням покращується завдяки ремонтним бригадам та теплій погоді. Водночас Росія готує нові удари по енергетиці, тож усі служби мають бути готові.
Читайте також:
- Години оновлено: як у Дніпрі та області вимикатимуть світло 24 лютого
- Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого
- Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого
Про персону: Олександр Харченко
Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред