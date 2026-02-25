Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

У Павлограді тимчасово діє окремий розклад відключень електроенергії.

26 лютого діятимуть графіки відключень

Світло вимикатимуть 2–4 рази на добу

Обмеження охоплять Дніпро та область

У четвер, 26 лютого, у Дніпрі та Дніпропетровській області, як і в інших регіонах України, вводять обмеження на споживання електроенергії. Відповідні заходи ініціює "Укренерго". Очікується, що графіки відключень діятимуть упродовж усієї доби, при цьому їхня тривалість та кількість можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Про це повідомили на офіційному сайті енергопостачальної компанії Yasno. Згідно з оприлюдненою інформацією, електропостачання для всіх черг споживачів можуть вимикати від двох до чотирьох разів на день.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1: з 00:00 до 02:00; з 09:00 до 12:30; з 19:30 до 24:00.

Черга 1.2: з 00:00 до 02:00; з 09:00 до 12:30; з 19:30 до 23:00.

Черга 2.1: з 09:00 до 16:00; з 19:30 до 23:00.

Черга 2.2: з 00:00 до 02:00; з 09:00 до 16:00; з 19:30 до 23:00.

Черга 3.1: з 02:00 до 05:30; з 08:00 до 09:00; з 12:30 до 16:00; з 23:00 до 24:00.

Черга 3.2: з 08:00 до 09:00; з 12:30 до 16:00; з 23:00 до 24:00.

Черга 4.1: з 02:00 до 05:30; з 12:30 до 19:30; з 23:00 до 24:00.

Черга 4.2: з 02:00 до 05:30; з 12:30 до 19:30; з 23:00 до 24:00.

Черга 5.1: з 06:00 до 09:00; з 16:00 до 23:00.

Черга 5.2: з 05:30 до 09:00; з 16:00 до 20:00.

Черга 6.1: з 05:30 до 12:30; з 16:00 до 19:30.

Черга 6.2: з 05:30 до 12:30; з 16:00 до 19:30.

Актуальний графік відключень за конкретною адресою жителі Дніпра можуть перевірити через спеціальну онлайн-форму пошуку на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Черга 1.1 00:00-05:30 12:30-16:00 23:00-24:00

Черга 1.2 00:00-02:00 12:30-16:00 19:30-24:00

Черга 2.1 02:00-05:30 09:00-16:00 23:00-24:00

Черга 2.2 09:00-16:00 23:00-24:00

Черга 3.1 05:30-09:00 12:30-19:30

Черга 3.2 05:30-09:00 12:30-19:30

Черга 4.1 02:00-09:00 16:00-20:00

Черга 4.2 00:00-02:00 06:00-09:00 16:00-19:30 23:00-24:00

Черга 5.1 09:00-12:30 16:00-23:00

Черга 5.2 09:00-12:30 16:00-23:00

Черга 6.1 08:00-12:30 19:30-23:00

Черга 6.2 08:00-12:30 19:30-23:00

Графік для Павлограда

Для жителів Павлограда, які наразі обслуговуються за окремим розкладом, діють спеціально визначені черги відключень електроенергії.

1 черга: 00:00 - 02:00; 07:00 - 12:00; 17:00 - 22:00.

2 черга: 02:00 - 07:00; 12:00 - 17:00; 22:00 - 24:00

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують функціонувати "Пункти незламності", де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та свіжі новини. Повну інформацію про адреси та графік роботи пунктів оприлюднено на офіційному сайті обласної військової адміністрації.

YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

