Більше динаміки та боїв: представлено трейлер фільму Mortal Kombat II

Сюжет розвиває історію захисників Земного Царства, яким тепер доведеться взяти участь у повноцінному турнірі Mortal Kombat.

Warner Bros. представила трейлер фільму Mortal Kombat II / колаж: Главред, фото: скріншот

Режисером виступив австралієць Саймон Маккуойд

Фільм має вийти в український прокат 7 травня 2026 року

Студія Warner Bros опублікувала перший трейлер продовження екранізації культової серії файтингу Mortal Kombat. Судячи з представлених кадрів, нова частина обіцяє бути ще більш динамічною, похмурою і жорсткою, ніж попередній фільм.

Сюжет розвиває історію захисників Земного Царства, яким тепер доведеться взяти участь у повноцінному турнірі Mortal Kombat. До вже знайомих героїв приєднається один з найочікуваніших персонажів франшизи - Джонні Кейдж, на появу якого шанувальники чекали з першої частини.

Головним антагоністом стає могутній правитель Зовнішнього світу - Шао Кан. Саме з ним героям доведеться битися у вирішальній битві, де на кону опиниться не тільки результат турніру, але і доля всього людства.

Трейлер також натякає на розширений акторський склад, появу нових бійців з ігрового всесвіту і ще більш масштабні та криваві сцени битв, що зберегли дух оригінальної серії.

Режисером виступив австралієць Саймон Маккуойд, який також зняв фільм "Мортал Комбат" 2021 року (це був його режисерський дебют після багатьох років роботи в рекламі).

Фільм має вийти в український прокат 7 травня 2026 року.

