"Я повністю відмовився": Козловський розкрив сувору заборону в його родині

Віталій Козловський розповів про заборону, яка впливає на життя його маленького сина.

Віталій Козловський із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Козловський

Ви дізнаєтеся:

Віталій Козловський згадав про свій виступ у Москві

Яка заборона з'явилася в родині артиста після повномасштабного вторгнення

Знаменитий український співак Віталій Козловський розповів про сімейну заборону, яка повністю змінює життя його маленького сина Оскара. В інтерв'ю OBOZ.ua він розкрив, чому відмовився від російської мови.

Під час розмови артисту нагадали про його виступ у Москві 9 травня вже після початку агресії РФ проти України. Козловський зізнався, що досі шкодує про це рішення. Цей вчинок також мотивував його вступити до лав ЗСУ.

Віталій Козловський про російську мову / фото: instagram.com, Віталій Козловський

"Я за це вибачався багато разів. І, можливо, саме через це у мене з'явилося відчуття, що треба йти і захищати країну, стати добровольцем. Це була одна з причин. Тому що я відчував провину – не перед кимось конкретно, а перед собою... До того, як піти служити, багато їздив з концертами для військових. А потім пішов служити", — розповів Віталій.

Початок повномасштабної війни підштовхнув артиста до ще одного рішучого кроку — він повністю відмовився від російської мови в сімейному спілкуванні. Віталій зазначив, що його син росте в україномовне середовищі.

Віталій Козловський — сім'я / фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

"Але з початком великої війни все змінилося. Я повністю відмовився від російської. У нашій родині зараз її взагалі немає. Мій син навіть не знає жодного слова російською — для нього ця мова незрозуміла. Ми дивимося мультики тільки українською, спілкуємося українською, і це стало природною частиною нашого домашнього середовища", — поділився Козловський.

Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

Про особу: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005—2010), "Золота шарманка" (2007—2010), "Шлягер року" (2007−2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

