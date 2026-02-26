Рус
"Я повністю відмовився": Козловський розкрив сувору заборону в його родині

Христина Трохимчук
26 лютого 2026, 13:08
Віталій Козловський розповів про заборону, яка впливає на життя його маленького сина.
Віталій Козловський з сином
Віталій Козловський із сином / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Козловський

Ви дізнаєтеся:

  • Віталій Козловський згадав про свій виступ у Москві
  • Яка заборона з'явилася в родині артиста після повномасштабного вторгнення

Знаменитий український співак Віталій Козловський розповів про сімейну заборону, яка повністю змінює життя його маленького сина Оскара. В інтерв'ю OBOZ.ua він розкрив, чому відмовився від російської мови.

Під час розмови артисту нагадали про його виступ у Москві 9 травня вже після початку агресії РФ проти України. Козловський зізнався, що досі шкодує про це рішення. Цей вчинок також мотивував його вступити до лав ЗСУ.

Віталій Козловський
Віталій Козловський про російську мову / фото: instagram.com, Віталій Козловський

"Я за це вибачався багато разів. І, можливо, саме через це у мене з'явилося відчуття, що треба йти і захищати країну, стати добровольцем. Це була одна з причин. Тому що я відчував провину – не перед кимось конкретно, а перед собою... До того, як піти служити, багато їздив з концертами для військових. А потім пішов служити", — розповів Віталій.

Початок повномасштабної війни підштовхнув артиста до ще одного рішучого кроку — він повністю відмовився від російської мови в сімейному спілкуванні. Віталій зазначив, що його син росте в україномовне середовищі.

Віталій Козловський та Юлія Бакуменко з сином
Віталій Козловський — сім'я / фото: instagram.com, Юлія Бакуменко

"Але з початком великої війни все змінилося. Я повністю відмовився від російської. У нашій родині зараз її взагалі немає. Мій син навіть не знає жодного слова російською — для нього ця мова незрозуміла. Ми дивимося мультики тільки українською, спілкуємося українською, і це стало природною частиною нашого домашнього середовища", — поділився Козловський.

Інфографіка, Козловський
Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

Вас може зацікавити:

Про особу: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має понад 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005—2010), "Золота шарманка" (2007—2010), "Шлягер року" (2007−2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Віталій Козловський новини шоу бізнесу
