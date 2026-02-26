Війська РФ просунулися на важливій ділянці фронту: в DeepState показали зміни

Окупаційна армія РФ має територіальні успіхи на важливому напрямку.

Окупанти просунулися біля трьох сіл на важливому напрямку / Колаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб

Коротко:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Росіяни просунулись біля трьох сіл на Донеччині

Аналітики проєкту DeepState оновили мапу бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Армія країни агресорки РФ має територіальні успіхи на території Донеччини.

Про ситуацію на фронті аналітичний портал DeepState повідомив у четвер, 26 лютого.

Зазначається, що окупанти мають територіальні успіхи поблизу села Різниківка Сіверської міської громади Бахмутського району.

Крім того, армія РФ просунулась біля сіл Пазено та Привілля Соледарської міської громади Бахмутського району.

"Ворог просунувся поблизу Різниківки, Пазено та Привілля", - йдеться в повідомленні.

Яка буде ситуація на фронті весною 2026 року - думка військового

Як писав Главред, командир полку 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла Дмитро "Перун" Філатов застеріг, що з приходом весни ситуація на фронті може загостритися.

Він зазначив, що протягом останнього року противник суттєво вдосконалив взаємодію між малими піхотними підрозділами та операторами безпілотників. Водночас у Збройних силах України така злагоджена інтеграція наразі ще не досягла відповідного рівня.

"Я б пропонував всім готуватися до більш запеклих бойових дій, бо ворог відпрацював зв’язки та тактичну взаємодію, яку нам ще потрібно надолужити", – зазначив Філатов.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на межі Дніпропетровської та Запорізької областей штурмові підрозділи Сил оборони здійснили контратакувальні дії та змогли відтіснити російські окупаційні війська.

Раніше повідомлялося, що окупанти хочуть вийти на підступи до Запоріжжя, але для цього російським військам необхідно подолати один з найскладніших рубежів - селище Степногорськ, яке утримують підрозділи ЗСУ. На цій ділянці зосереджено близько 20 тисяч росіян, які намагаються прорватися на північ у напрямку обласного центру.

Напередодні стало відомо, що окупаційна армія РФ накопичує ресурси для весняного наступу, головною ціллю якого може стати Павлоград на Дніпропетровщині.

DeepState / Інфографіка: Главред

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

