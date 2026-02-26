Раптове потепління накриє Львівщину: якою буде погода 27 лютого

Кінець лютого принесе на Львівщину справжнє весняне потепління, проте нічні морози та ранкові тумани поки не відступають.

Прогноз погоди на Львівщині на 27 лютого / Фото: freepik.com

У п'ятницю, 27 лютого, погоду на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Місцями очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, вночі та вранці можливий слабкий туман, а на окремих ділянках доріг - ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° морозу, вдень 5-10° тепла.

Погода у Львові

У Львові також очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі температура опуститься до 3-5° морозу, вдень потеплішає до 7-9° тепла.

Попередження про гідрологічну ситуацію

Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий) через незначну хвилю тало-дощового паводку в Дністрі на ділянці м. Галич - м. Заліщики. Протягом 26-27 лютого очікується підвищення рівнів води на 0,5-1 м над показниками 25 лютого на 08:00, без негативних наслідків.

Якою буде погода у березні

Укргідрометцентр прогнозує, що у березні 2026 року погода в Україні загалом відповідатиме нормі. Середня температура по країні становитиме 1-7 °C, на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях - на 1,5-2,5 °C вище норми.

Опадів очікується 30-53 мм, у Карпатах та Закарпатті - 53-98 мм. Абсолютний мінімум - до - 39 °C, максимум - до +24 °C. Перехід середньої температури через 0 °C відбудеться у лютому-березні залежно від регіону.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 27 лютого, в Україні буде без опадів і місцями сонячно, завдяки впливу антициклону Heiko. Температура вночі очікується -1…-6°, вдень від -2 до +4°, на півдні та заході +2…+6°.

Також у березні в Тернопільській області очікується тепліша за норму погода: середня температура +3…+9 °C, опади в межах норми (39 мм). Можливі грози, сильний вітер, ожеледь та мокрий сніг.

Крім цього, 27 лютого на Рівненщині хмарно з проясненнями, без опадів, місцями туман. Температура вночі -4…-9 °C, вдень +1…+6 °C. На дорогах ожеледиця, оголошено жовтий рівень небезпечності.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології - державна установа, яка здійснює спостереження, прогнозування та аналіз метеорологічних, гідрологічних та кліматичних явищ на території Львівської області.

