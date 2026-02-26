Зірка "Жіночого кварталу" розкрила подробиці про нареченого: "Так кайфово"

Анастасія Оруджова зізналася, як будує життя з коханим.

Анастасія Оруджова чоловік - акторка розкрила подробиці особистого життя / колаж: Главред, фото: t.me/miskamaliska

Стисло:

Анастасія Оруджова заручена з Русланом Зарбалієвим

Артистка розповіла про життя з нареченим

Українська акторка і зірка проєкту "Жіночий квартал" Анастасія Оруджова нещодавно оголосила про заручини з коміком Русланом Зарбалієвим. Пара разом вже більше трьох років.

У розмові з Новим каналом артистка зізналася, що їй дуже комфортно з коханим - вони проводять багато часу разом, створюють нові ритуали і з великою увагою ставляться до особливостей один одного на роботі і в житті.

"Я зрозуміла, що ми з Русланом проводимо разом дуже багато часу. Він постійно сміється, що працює моїм водієм. У коханого онлайн-робота. Тому він зазвичай привозить мене кудись, а потім працює в авто й чекає, поки звільнюся. Я ж зі свого боку також намагаюся робити йому приємності. Зокрема, завжди готую сніданки. Роблю так, аби він прокинувся, а вже все готово! У нас є важливий ритуал. Навіть якщо не вистачає часу ввечері на щось спільне, але хтось з нас пропонує: "Давай просто полежимо разом пʼять хвилин". І так ми обіймаємося в тиші – без телефонів і телевізора. Так кайфово", - поділилася Анастасія.

Анастасія Оруджова чоловік - акторка розкрила подробиці особистого життя / фото: t.me/miskamaliska

Про персону: Анастасія Оруджова Анастасія Оруджова - українська акторка, комік, автор. Учасниця телепроєктів "Жіночий квартал", "Ліга сміху", "Ігри приколів".

