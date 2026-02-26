"Вибач, котику": Цимбалюк спробував зв'язатися з переможницею "Холостяка"

Надін Головчук розповіла про стосунки з Тарасом Цимбалюком після проекту.

Тарас Цимбалюк - Холостяк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк намагався зв'язатися з Надін Головчук

Що вона відповіла Холостяку

Відомий український актор і головний герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк робив спроби зв'язатися з переможницею проекту Надін Головчук після свого скандального інтерв'ю і пост-шоу. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Ксенії Щербач.

За словами Головчук, розрив з актором дався їй нелегко, проте вона знайшла в собі сили перестати сумувати і закрити цю главу свого життя. Переможниця зробила висновок, що не несе відповідальності за вчинки партнера — вони характеризують лише ставлення Тараса до неї.

Надін Головчук — переможниця Холостяк 14 / скрін з відео

"Дякую, що це закінчилося так і не пішло кудись далі. Так, мені було боляче. Поболіло. Був певний період часу, коли це боліло. Потім я цю книгу закрила, відставила і зрозуміла, що це не моя відповідальність. Розповідати все, щоб комусь довести, не хочу. Я знаю, що було між нами. Якщо він вважав за потрібне зробити так — це характеризує тільки його, не мене", — прокоментувала розрив Головчук.

Також переможниця проекту розповіла про спроби Цимбалюка зв'язатися з нею після того, як пристрасті навколо "Холостяка" трохи вщухли. Актор записав їй кілька голосових повідомлень, однак не отримав відповіді.

Надін Головчук — інтерв'ю / скрін з відео

"До пост-шоу я думала, що ми залишимося в хороших стосунках, тому що я не з тих людей, які люблять все "рубати", залишати поганий слід. Тому я нічого такого не говорила. А після Нового року отримувала голосові повідомлення, але я побачила, яке ставлення до мене було до пост-шоу, на пост-шоу, а після - вибач, котику, у мене теж є свій характер. Тому я навіть не слухала, я прочитала, щоб людина бачила, і все", - зізналася Надін Головчук.

Про особу: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

