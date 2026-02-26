Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Вибач, котику": Цимбалюк спробував зв'язатися з переможницею "Холостяка"

Христина Трохимчук
26 лютого 2026, 14:28
Надін Головчук розповіла про стосунки з Тарасом Цимбалюком після проекту.
Тарас Цимбалюк - Холостяк
Тарас Цимбалюк - Холостяк / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Ви дізнаєтеся:

  • Тарас Цимбалюк намагався зв'язатися з Надін Головчук
  • Що вона відповіла Холостяку

Відомий український актор і головний герой шоу "Холостяк 14" Тарас Цимбалюк робив спроби зв'язатися з переможницею проекту Надін Головчук після свого скандального інтерв'ю і пост-шоу. Про це дівчина розповіла в інтерв'ю Ксенії Щербач.

За словами Головчук, розрив з актором дався їй нелегко, проте вона знайшла в собі сили перестати сумувати і закрити цю главу свого життя. Переможниця зробила висновок, що не несе відповідальності за вчинки партнера — вони характеризують лише ставлення Тараса до неї.

відео дня
Надін Головчук - переможниця Холостяк 14
Надін Головчук — переможниця Холостяк 14 / скрін з відео

"Дякую, що це закінчилося так і не пішло кудись далі. Так, мені було боляче. Поболіло. Був певний період часу, коли це боліло. Потім я цю книгу закрила, відставила і зрозуміла, що це не моя відповідальність. Розповідати все, щоб комусь довести, не хочу. Я знаю, що було між нами. Якщо він вважав за потрібне зробити так — це характеризує тільки його, не мене", — прокоментувала розрив Головчук.

Також переможниця проекту розповіла про спроби Цимбалюка зв'язатися з нею після того, як пристрасті навколо "Холостяка" трохи вщухли. Актор записав їй кілька голосових повідомлень, однак не отримав відповіді.

Надін Головчук - інтерв'ю
Надін Головчук — інтерв'ю / скрін з відео

"До пост-шоу я думала, що ми залишимося в хороших стосунках, тому що я не з тих людей, які люблять все "рубати", залишати поганий слід. Тому я нічого такого не говорила. А після Нового року отримувала голосові повідомлення, але я побачила, яке ставлення до мене було до пост-шоу, на пост-шоу, а після - вибач, котику, у мене теж є свій характер. Тому я навіть не слухала, я прочитала, щоб людина бачила, і все", - зізналася Надін Головчук.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак Віталій Козловський розповів про сімейну заборону, яка повністю змінює життя його маленького сина Оскара. Артист зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення переглянув свої життєві принципи.

Також Наталія Могилевська викликала фурор своїм струнким виглядом. Співачка, яка раніше скинула 25 кілограмів, вирішила не зупинятися на досягнутому і продовжує свою сувору дієту, яка викликала неоднозначні реакції шанувальників.

Вас може зацікавити:

Про особу: Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу Холостяк новини шоу бізнесу Тарас Цимбалюк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

14:34Синоптик
Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

14:28Енергетика
Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

14:18Фронт
Реклама

Популярне

Більше
РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Дрони і ракети завдали удару по містах України: у Києві, Харкові, Запоріжжі – пожежі та поранені

Останні новини

14:39

Вагітна Харлан показала животик на італійських канікулах

14:34

Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

14:28

Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

14:28

"Вибач, котику": Цимбалюк спробував зв'язатися з переможницею "Холостяка"

14:18

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
14:08

Класика з характером: як носити червону помаду і не виглядати недоречно

14:00

"Лихо": що сталося з Крістіною Орбакайте за кордоном

13:53

Гроші забирали пачками: начальник роздав працівникам 26 млн доларів

13:49

Кому молитися 27 лютого, щоб позбутися зневіри: яке церковне свято

Реклама
13:37

Економіка РФ на межі: Новак розповів про дефіцит продуктів та зростання цін

13:32

Можна купувати десятками: в Україні впадуть ціни на найбазовіший продукт

13:08

"Я повністю відмовився": Козловський розкрив сувору заборону в його родині

13:03

На Рівненщині вдарять нічні морози: синоптики попереджають про небезпеку

13:00

Ігор Терехов: 25 лютого має стати Днем ВПО

12:40

Деякі області України залишились без світла: де зараз найскладніша ситуація

12:38

Чому світшоти мають трикутник під коміром: справжня причина здивує

12:36

Гераскевич висміяв депутатів у Раді й закликав позбавити Бубку звання Героя УкраїниВідео

12:30

Незабутній обід: рецепт дивовижного супу з секретомВідео

12:28

РФ загрожує ефект доміно: експерт назвав ознаки можливого розпаду Росії

12:14

Лайфхак для дачників: як зробити землю ідеальною для розсади

Реклама
12:11

Магнітна буря атакує Україну: як довго бушуватиме 5-бальний шторм

11:55

Замість відстрочки - повістка: адвокатка попередила про одну помилку в ЦНАПі

11:53

У 57 років помер зірка фільмів "Бригада" та "Інтерни"

11:49

Зміна влади в РФ стає ближчою: окреслено реальний сценарій усунення Путіна

11:41

Могильовська вразила новими результатами схуднення: як вона виглядає заразВідео

11:37

Півонії живуть 50 років, але не завжди цвітуть: як домогтися розкішних бутонівВідео

11:30

ДНК-тест зруйнував сім'ю: чоловік не був готовий до правди, яку дізнався

11:10

Ракети Циркон, Іскандер, Х-101 і дрони: в ПС розповіли про особливість атаки РФ

11:00

Корм для собак і котів зі свіжим мʼясом: чим підхід PRACTIK відрізняється від класичних рецептів новини компанії

10:54

Китайський гороскоп на завтра 27 лютого: Мавпам - розчарування, Собакам - образа

10:44

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

10:37

Гороскоп на завтра 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

10:34

Путіністка Яковлєва жорстко розплатилася за підтримку війни: "Це для мене біль"

10:21

LELEKA зізналася, що має психічний розлад: "Планувала свою смерть"

10:21

Орбан звинуватив Україну в атаках на енергобезпеку та втягуванні Угорщини у війну

10:21

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 лютого (оновлюється)

10:20

Не залишилося жодної цілої підстанції: РФ пошкодила енергооб'єкт на Одещині

10:17

Почався перший ретроградний Меркурій 2026: як він вплине на знаки зодіаку

10:11

"Десятки поранених людей": Зеленський розкрив масштаби удару РФ по УкраїніВідео

09:58

Військові об'єкти тепер легка мішень: партизани провели гучну диверсію в Криму

Реклама
09:48

Трамп розчарований: в США назвали єдиний шлях закінчення війни в Україні

09:26

Після заклику до усунення: шанси України на перемогу в Євробаченні-2026 за версією букмекерів

09:20

РФ била по Україні всю ніч, ракети Х-22 не полетіли: що відомо про атаку і нову загрозу

09:18

Народжені в ці місяці не бояться пенсії: на них чекає багате і щасливе життя

09:17

"Допомагав виживати всім": раптово помер народний артист України

08:54

"Американці чекали кілька місяців": Портников - про демарш СШАПогляд

08:52

Введення миротворців в Україну залежить від примхи Путіна — The Telegraph

08:50

Відключення світла в Україні - графіки на 26 лютого (оновлюється)

08:49

РФ атакувала Полтавщину: без світла тисячі людей, є руйнування, спалахнули пожежіФото

08:18

У Кремля є план: в ISW назвали ймовірні терміни закінчення війни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти