Ми б уже зламали ворогу хребет: Хливнюк сказав, чому ще не вдалося розбити окупантів

Фронтмен групи "Бумбокс" і військовослужбовець Андрій Хливнюк розповів, за якої умови, на його думку, поразка Росії стала б неминучою.

В інтерв'ю виданню NV музикант зізнався, що, як і будь-яку людину, його іноді можуть дратувати окремі прояви в поведінці цивільних. Однак це, підкреслив він, не змінює його ставлення до людей в цілому.

"Чи дратує мене щось у цивільних? Дратує. Нас і в найближчих наших людях щось дратує, це не означає, що ми перестаємо бути з ними близькими", – зазначив він.

Хливнюк зазначив, що Україні протистоїть країна з населенням близько 140 мільйонів і армією чисельністю до мільйона військових. При цьому в Україні зараз проживає близько 30 мільйонів осіб, серед яких – кілька мільйонів чоловіків призовного віку.

За словами артиста, якби всі, хто здатний, з самого початку максимально включилися в оборону і підтримку армії, агресор вже зазнав би нищівної поразки.

"Якби всі відразу включилися в оборону і забезпечення, ми б уже зламали їм хребет", - вважає він.

Водночас музикант з великою повагою висловився про жителів Херсона. Він підкреслив, що це люди неймовірної стійкості.

"Це неймовірні люди. Вони були в окупації, а тепер безпосередньо живуть на лінії фронту, під постійними обстрілами, які вже навіть у новини не потрапляють. Вони борються за своє місто. Ці люди просто неймовірної сили духу і краси. Це заслуговує як мінімум поваги. Я без перебільшення люблю цих людей", - підкреслив він.

Про особу: Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк - вокаліст і автор текстів групи "Бумбокс", службовець ЗСУ, повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабної війни в Україні вступив до лав територіальної оборони, потім став оператором дрона. Був поранений. Має орден "За мужність" III ступеня. Виконав українську народну пісню "Ой у лузі червона калина", яка стала одним з негласних символів українського опору і "завірусилася" в соціальних мережах по всьому світу.

