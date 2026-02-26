Рус
Економіка РФ на межі: Новак розповів про дефіцит продуктів та зростання цін

Анна Косик
26 лютого 2026, 13:37
Росіяни почали по-справжньому відчувати проблеми в економічному секторі країни.
Росіяни відчули удар по гаманцях / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що сказав Новак:

  • Економіку РФ послаблюють внутрішні та зовнішні чинники
  • На тлі дефіциту ціни на продукти в Росії шалено ростуть
  • Раніше доступний для росіян алкоголь почав дорожчати

В країні-агресорці Росії стрімко погіршується економічна ситуація. До цього насамперед призводять внутрішні фактори, зокрема, істотне підвищення податків.

Однак є й зовнішні фактори, які негативно впливають на економіку РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Йдеться про санкції США та Євросоюзу, які продовжують вводитися проти Росії і мають кумулятивний ефект. Вони не лише знижують здатність РФ продовжувати війну, але й руйнують економіку країни.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка: Главред

"Зокрема, через санкційний тиск погіршуються зовнішньоекономічні зв'язки Росії. Про це свідчить і стрімке скорочення експорту російських енергоносіїв, і скорочення імпорту в РФ, зокрема, продуктів харчування. У поєднанні зі спадом власного виробництва продуктів харчування це призводить до дефіциту товарів", - пояснив економіст.

На тлі цього дефіциту автоматично стрімко підвищуються ціни. Подорожчання продуктів в Росії додатково стимулюється зростанням податкового навантаження. Таким чином виникає подвійний ефект: внутрішні і зовнішні фактори синхронно прискорюють деградацію економіки Росії і розкручують маховик інфляції.

"Так звана "огіркова криза" в Росії – це лише образ. Справа в тому, що саме на огірки ціни зросли найбільш істотно. Огірок – продукт, який раніше вважався загальнодоступним і дешевим – в Росії стрімко злетів у ціні, ставши дорожчим за екзотичні овочі та фрукти, які везуть за тисячі кілометрів. Самі росіяни називають продовольчу кризу "огірковою", проте мова йде про подорожчання не тільки огірків – криза охоплює практично весь спектр продуктів харчування, стрімко дорожчає все", - зауважив Новак.

Перейшли в категорію дорогих продуктів не тільки овочі, молочні продукти, солодощі та хлібобулочні вироби, а й навіть алкоголь. Цей "стратегічний продукт", який був доступним з часів СРСР, вперше за довгий час почав стрімко дорожчати.

"За останніми даними, мінімальна ціна стандартної пляшки горілки об'ємом 0,5 літра в Росії істотно зросла – до 400 рублів. Це більше 200 гривень за півлітрову пляшку горілки. І це фактично вдвічі дорожче, ніж коштують горілки в Україні. Для багатьох росіян це, мабуть, найболючіший удар. Горілка перестає бути легкодоступною і перетворюється на екзотичний за ціною продукт", - наголосив експерт.

Що буде з оборонним бюджетом РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, ситуація на ринку нафти вже відбивається не тільки на російській економіці, але й на фінансуванні РФ війни в Україні.

Яскравими прикладами цього є необхідність РФ скорочувати витрати на виробництві зброї, а також це вже видно із заборгованостей на підприємствах оборонки РФ – їм скоротили виплати ще в середині минулого року.

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на четвертий рік повномасштабної війни у Росії економічна ситуація погіршилась настільки, що Кремль шукає будь-які джерела доходів. Про це свідчить зокрема й те, що РФ конфіскувала рекордні активи на трильйони рублів.

Раніше повідомлялося, що Росія перебуває зараз у найслабшій економічній позиції за останній час. Причиною цього стала значна витрата грошових резервів і запозичень, які використовувалися для фінансування військових витрат.

Напередодні стало відомо, що Путін сподівається здобути прихильність американського лідера Дональда Трампа та домовитися з ним про повернення заморожених активів РФ для підтримки російської економіки.

Про персону: Андрій Новак

Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

Андрій Новак санкції проти Росії ціни на продукти економіка Росії
