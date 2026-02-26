Вітчим був "діджеєм": Дорофєєва розповіла про дитинство в російськомовному середовищі

За словами Дорофеєвої, в Криму вона росла серед російськомовних людей і слухала переважно російську поп-музику.

Дорофєєва розповіла про дитинство в російськомовному середовищі / колаж: Главред, фото: t.me/thisisdorofeeva

Важливу роль у формуванні Дорофеєвої зіграли поїздки в село Веселий Кут

У дорозі до села вітчим вмикав українські пісні

Українська співачка Надя Дорофеєва поділилася особистими спогадами про дитинство та перші музичні враження. Артистка зізналася, що росла в повністю російськомовному оточенні, а з українською музикою її познайомив вітчим.

Відверта розмова відбулася в програмі "Дом звукозаписи", яку веде Тіна Кароль. В ефірі співачка згадала роки, проведені в Криму, а також літні поїздки до Черкаської області.

За словами Дорофеєвої, в Криму вона росла серед російськомовних людей і слухала переважно російську поп-музику.

Однак важливу роль у її формуванні відіграли сімейні подорожі до села Веселий Кут. Саме в дорозі, яка часом тривала дві доби, вітчим вмикав українські пісні і фактично ставав "діджеєм" для всієї родини.

Особливо артистці запам'яталися композиції Анатолія Горчинського, зокрема пісня "Росте черешня в мами на городі". За визнанням Дорофеєвої, її вразило, наскільки сильно ця музика зворушувала вітчима - він не приховував сліз під час прослуховування.

Співачка зазначила, що саме тоді вперше усвідомила, яку потужну емоційну силу може мати українська пісня і як глибоко вона здатна впливати на людину.

Про особу: Надя Дорофеєва Надя Дорофеєва або Dorofeeva - українська співачка, автор пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" і "Голос. Діти".

