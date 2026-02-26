Рубль впаде, бюджети спорожніють: названо терміни фінансового краху у Росії

Криза у Росії може спалахнути в будь-який момент, вважає Андрій Новак.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прокоментував питання про те, чи загрожує економіці країни-агресора РФ грандіозний обвал вже влітку поточного року.

"Російська економіка зараз перебуває в такому стані, що її фінансовий крах може статися в будь-який момент. Що таке фінансовий крах в цьому контексті? Це, з одного боку, різке падіння курсу рубля, а з іншого – нездатність як федерального, так і регіональних бюджетів виконувати соціальні зобов'язання: виплачувати пенсії, зарплати і допомогу незахищеним верствам населення", – підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

На думку експерта, криза в Росії може спалахнути в будь-який момент, адже вже зараз більшість російських регіонів заявляють про брак коштів навіть на пріоритетну статтю витрат – оплату контрактів з військовослужбовцями, які йдуть на війну проти України.

"Дані за січень 2026 року вражають: дефіцит федерального бюджету тільки за один місяць склав 1,7 трлн рублів. Це вже третина всього дефіциту, закладеного на 2026 рік! Це багато говорить про об'єктивний стан федерального бюджету РФ", - зазначив він.

Економіст зазначив, що до цього варто додати проблему боргів російських компаній. Адже за даними Центробанку Росії, близько 60% найбільших російських компаній замість того, щоб наповнювати бюджет, як вони робили раніше, тепер самі просять грошей у держави.

"Це стосується і нафтогазових компаній, і РЖД, тобто Російських залізниць, і т.д. Ті компанії, які раніше були головними донорами бюджету, за рахунок чиїх надприбутків і сплачених податків фінансувався федеральний і більшість місцевих бюджетів, перетворилися на реципієнтів бюджету. Вони просять або грошей з федерального бюджету, або податкових пільг. Тому найбільш прибуткові російські компанії вже або стали збитковими, або їхні доходи настільки скоротилися, що вони більше не можуть платити податки в тих обсягах, що і раніше. Підкреслюю, так відбувається майже у всіх галузях російської економіки", - додав Новак.

Експерт розкрив сценарій потужного удару по режиму Путіна

Політичний і економічний аналітик Тарас Загородній заявив, що такі дії здатні фактично зупинити російський нафтовий експорт. На його думку, якщо до затримань приєднаються європейські країни, це може призвести до краху не тільки експорту, але і самої Росії.

Він також підкреслив, що основний потік нафти йде через Балтійське і Чорне моря, і навіть тимчасова - наприклад, на 30 днів - перевірка суден на відповідність екологічним нормам стала б серйозним ударом.

Раніше Зеленський розкрив позицію США щодо санкцій проти Росії після війни. Президент пояснив, чому в мирній угоді немає пункту про санкції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що США не виключають провалу мирної угоди з РФ і готують нові санкції. США розглядають санкції проти танкерів з тіньового флоту, які перевозять російську нафту.

Як раніше повідомляв Главред, Вашингтон розширив санкції проти РФ. США ввели санкції проти росіян за звинуваченням у торгівлі хакерськими інструментами.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

