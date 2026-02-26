Аномальне тепло вже у березні: яким буде перший місяць весни на Тернопільщині

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде перший місяць весни у Тернополі
- Коли температура триматиметься вище +5 градусів
Погода в Тернопільській області у березні буде значно теплішою, ніж зазвичай. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Передбачається, що середня місячна температура повітря у березні буде від +3 до +9 градусів, що вище на 1,5 градуси від норми.
Водночас кількість опадів очікується в межах 39 мм, що відповідає нормі.
Також зазначається, що перехід середньої температури від нуля в бік підвищення на Тернопільщині в останні роки здійснюється 25-28 лютого, а вище +5 градусів – з 28-31 березня.
Синоптики додають, як і у минулі роки, у березні ймовірні грози, сильний вітер, ожеледь, налипання мокрого снігу.
Погода в Україні
Синоптикиня Наталія Діденко говорила, що до календарної весни залишилося кілька днів, але погода в Україні поки що буде стриманою: вночі невеликі "мінуси", вдень близько нуля чи незначні "плюси".
За її словами, більшість континентальної Європи, включно з Україною, опиниться у зоні відповідальності антициклону Heiko, який організує суху погоду і подекуди навіть сонячну.
Як повідомляв Главред, у перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною. Водночас без опадів у березні-2026 не обійдеться.
Український гідрометцентр повідомляв, що погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай.
