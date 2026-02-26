Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Як схуднути без зривів: дієтолог назвала три ефективні правила

Віталій Кірсанов
26 лютого 2026, 18:46
Прагнення до ідеалу заважає набагато більше, ніж відсутність суворої дисципліни.
Схуднення рідко буває легким процесом
Схуднення рідко буває легким процесом / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Робіть ставку на білок і клітковину
  • Створіть помірний дефіцит калорій
  • Підтримуйте регулярну фізичну активність

Схуднення рідко буває легким процесом. Нерідко після досягнення бажаної ваги кілограми повертаються. Фахівці пояснюють це гормональними та метаболічними змінами: після зниження ваги посилюється відчуття голоду, людина починає їсти більше і поступово повертається до колишніх показників.

Автор Youtube-каналу Olya Pins розповіла, як схуднути без зривів.

відео дня

Як пише Eat This Not That, зареєстрований дієтолог Кезія Джой вважає, що одна з головних помилок - надмірне ускладнення процесу схуднення.

За її словами, прагнення до ідеалу заважає набагато більше, ніж відсутність суворої дисципліни. Багато хто намагається дотримуватися жорстких правил, детально підраховують кожну калорію і контролюють кожен продукт. У підсумку така система стає занадто виснажливою і призводить до зривів.

Експерт пропонує спростити підхід: зосередитися не на ідеальній дієті, а на декількох базових принципах, яких легко дотримуватися щодня. Вона виділила три ключові правила.

1. Робіть ставку на білок і клітковину

У кожному прийомі їжі важливо отримувати достатньо білка і клітковини.

Ці нутрієнти допомагають довше зберігати відчуття ситості, підтримують стабільний рівень цукру в крові і зменшують потребу в перекусах протягом дня.

2. Створіть помірний дефіцит калорій

Замість різкого обмеження раціону краще вибрати невеликий дефіцит калорій.

Якщо організм отримує трохи менше енергії, ніж витрачає, вага буде знижуватися поступово. При цьому зберігається нормальний обмін речовин і знижується ризик постійного відчуття голоду.

3. Підтримуйте регулярну фізичну активність

Фізична активність - обов'язкова частина стійкого схуднення. Мова йде не тільки про тренування, але і про повсякденний рух: ходьбу, підйоми по сходах, побутову активність.

Вправи допомагають зменшувати жирову масу, зберігати м'язову тканину і підтримувати загальне здоров'я.

Чому цей підхід працює

Головна перевага цих правил - акцент на стійких звичках, а не на короткострокових обмеженнях.

Модні дієти часто дають швидкий, але тимчасовий результат, тому що будуються на суворих заборонах. Прості і повторювані дії формують стабільну поведінку, яку легше підтримувати в довгостроковій перспективі - а саме це і необхідно для збереження досягнутої ваги.

Дивіться відео про те, як схуднути без зривів

Що відомо про Eat This Not That?

Eat This Not That - видання, яке складається з відзначеної нагородами команди журналістів і сертифікованих експертів, лікарів, дієтологів, шеф-кухарів, персональних тренерів, які працюють разом, щоб надати точний, своєчасний, інформативний і дієвий контент про їжу, харчування, йдеться на сайті.

Вас може зацікавити:

Про особу: Olya Pins (Оля Пінс)

Olya Pins (Оля Пінс) - українська фуд-блогерка з Харкова, що спеціалізується на темах правильного харчування, схуднення та планування раціону.

Веде основний російськомовний канал (понад 1,25 млн підписників), де ділиться рецептами для схуднення, меню на день і методами заготівлі їжі на кілька днів.

Розвиває окремий канал "Оля Пінс - смачні і прості рецепти!" (понад 84 тис. підписників) з контентом українською мовою.

У своєму блозі в Instagram вона публікує короткі відео з рецептами "на кожен день" і лайфхаки з приготування простих і корисних страв.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

здоров'я дієта продукти харчування цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

20:35Світ
"Путін намагається приховати": в Раді заявили про гучний провал РФ у війні

"Путін намагається приховати": в Раді заявили про гучний провал РФ у війні

19:52Війна
В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

18:51Війна
Реклама

Популярне

Більше
РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

РЕБ безсилий: дрони РФ на оптоволокні вже на підльоті до великого міста - Флеш

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Відомий композитор зганьбив зрадницю Повалій: "Опинишся в пеклі"

Гороскоп на завтра 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Гороскоп на завтра 27 лютого: Стрільцям - втрата, Ракам - великі зміни

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

Гороскоп Таро на завтра, 27 лютого: Раку - ключі до здоров'я, Леву - наслідки

Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

Години переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 26 лютого

Останні новини

20:45

У людей, які народилися в конкретні три місяці, найтонший музичний смак

20:35

"Без цього миру не буде": Віткофф назвав ключову умову угоди щодо України

20:25

Більшість робить помилку при використанні електрочайника: в чому причина

19:52

"Путін намагається приховати": в Раді заявили про гучний провал РФ у війні

19:52

Ми б уже зламали ворогу хребет: Хливнюк сказав, чому ще не вдалося розбити окупантів

В Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 роціВ Росії настають веселі часи, ціни пробивають стелю: Новак – про обвал економіки РФ у 2026 році
19:49

Зірка "Жіночого кварталу" розкрила подробиці про нареченого: "Так кайфово"

19:49

Чому собака ганяється за своїм хвостом насправді: несподівана причина здивує

19:32

РФ "видихається": названо несподівану причину зниження темпів ракетних ударів

19:16

Як прискорити розморожування м'яса: спосіб з двома каструлямиВідео

Реклама
19:10

Головний підсумок війни для Росії за 4 рокиПогляд

18:51

В Кремлі заявили про терміни завершення війни проти України - що відомо

18:46

Як схуднути без зривів: дієтолог назвала три ефективні правилаВідео

18:44

Пасажир заплатив за "готельний номер" в літаку: ціна квитка дивуєВідео

18:33

Раптове потепління накриє Львівщину: якою буде погода 27 лютого

18:32

Рубль впаде, бюджети спорожніють: названо терміни фінансового краху у Росії

18:10

Місто із чистого золота знайдено: що приховує таємний скарб інківВідео

17:55

Більше динаміки та боїв: представлено трейлер фільму Mortal Kombat IIВідео

17:52

Єдині чотири шоу в Києві: циркове шоу "Мавка" повертається на сцену новини компанії

17:46

ЗСУ рознесли цех заводу, де виробляють "Орєшніки": Генштаб розкрив деталі

17:34

Він приходив через неї щодня протягом 2,5 місяців: правда спливла і "підірвала" Мережу

Реклама
17:23

Як вибрати куртку на весну: стилістка показала фасони, які захопили подіумиВідео

17:12

Звичайний сніданок зруйнував життя жінки: названо страшну причинуВідео

17:00

Аномальне тепло вже у березні: яким буде перший місяць весни на Тернопільщині

16:58

Вітчим був "діджеєм": Дорофєєва розповіла про дитинство в російськомовному середовищі

16:56

Удари по Росії тепер під питанням: США оголосили демарш Україні, що змінитьсяВідео

16:55

Війська РФ просунулися на важливій ділянці фронту: в DeepState показали зміни

16:28

Кого можуть мобілізувати навіть з правом на відстрочку: важливе попередження

16:15

Долар раптово пішов на спад, а євро злетів: новий курс валют на 27 лютого

16:06

"Як вдруге втратити батька": Ілона Гвоздьова розповіла про особисте горе

15:59

Небанальна вечеря з макаронів і фаршу: рецепт простіше простого

15:43

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з факелом за 31 с

15:32

Висмикувати перше сиве волосся категорично не можна: яка причина

15:25

Слова "підлокітник" не існує - як правильно сказати українськоюВідео

15:11

Гуманітарний трек і питання обмінів: розпочалась зустріч України та США у Женеві

15:10

Місячний календар стрижок на березень 2026 року: сприятливі дні

15:03

Кіт заходить додому тільки якщо будуть дотримані його "правила": що за умовиВідео

14:54

Шість знаків китайського зодіаку незабаром опиняться в смузі везіння – хто вони

14:39

Вагітна Харлан показала животик на італійських канікулах

14:34

Морози ще не хочуть відступати: в Україні очікуються значні стрибки температури

14:28

Світло вимикатимуть ще три роки, але не постійно: названо місяці без відключень

Реклама
14:28

"Вибач, котику": Цимбалюк спробував зв'язатися з переможницею "Холостяка"

14:18

Росіяни намагаються оточити важливе місто: військовий розкрив ситуацію на фронті

14:08

Класика з характером: як носити червону помаду і не виглядати недоречно

14:00

"Лихо": що сталося з Крістіною Орбакайте за кордоном

13:53

Гроші забирали пачками: начальник роздав працівникам 26 млн доларів

13:49

Кому молитися 27 лютого, щоб позбутися зневіри: яке церковне свято

13:37

Економіка РФ на межі: Новак розповів про дефіцит продуктів та зростання цін

13:32

Можна купувати десятками: в Україні впадуть ціни на найбазовіший продукт

13:08

"Я повністю відмовився": Козловський розкрив сувору заборону в його родині

13:03

На Рівненщині вдарять нічні морози: синоптики попереджають про небезпеку

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти