Прагнення до ідеалу заважає набагато більше, ніж відсутність суворої дисципліни.

Схуднення рідко буває легким процесом. Нерідко після досягнення бажаної ваги кілограми повертаються. Фахівці пояснюють це гормональними та метаболічними змінами: після зниження ваги посилюється відчуття голоду, людина починає їсти більше і поступово повертається до колишніх показників.

Автор Youtube-каналу Olya Pins розповіла, як схуднути без зривів.

Як пише Eat This Not That, зареєстрований дієтолог Кезія Джой вважає, що одна з головних помилок - надмірне ускладнення процесу схуднення.

За її словами, прагнення до ідеалу заважає набагато більше, ніж відсутність суворої дисципліни. Багато хто намагається дотримуватися жорстких правил, детально підраховують кожну калорію і контролюють кожен продукт. У підсумку така система стає занадто виснажливою і призводить до зривів.

Експерт пропонує спростити підхід: зосередитися не на ідеальній дієті, а на декількох базових принципах, яких легко дотримуватися щодня. Вона виділила три ключові правила.

1. Робіть ставку на білок і клітковину

У кожному прийомі їжі важливо отримувати достатньо білка і клітковини.

Ці нутрієнти допомагають довше зберігати відчуття ситості, підтримують стабільний рівень цукру в крові і зменшують потребу в перекусах протягом дня.

2. Створіть помірний дефіцит калорій

Замість різкого обмеження раціону краще вибрати невеликий дефіцит калорій.

Якщо організм отримує трохи менше енергії, ніж витрачає, вага буде знижуватися поступово. При цьому зберігається нормальний обмін речовин і знижується ризик постійного відчуття голоду.

3. Підтримуйте регулярну фізичну активність

Фізична активність - обов'язкова частина стійкого схуднення. Мова йде не тільки про тренування, але і про повсякденний рух: ходьбу, підйоми по сходах, побутову активність.

Вправи допомагають зменшувати жирову масу, зберігати м'язову тканину і підтримувати загальне здоров'я.

Чому цей підхід працює

Головна перевага цих правил - акцент на стійких звичках, а не на короткострокових обмеженнях.

Модні дієти часто дають швидкий, але тимчасовий результат, тому що будуються на суворих заборонах. Прості і повторювані дії формують стабільну поведінку, яку легше підтримувати в довгостроковій перспективі - а саме це і необхідно для збереження досягнутої ваги.

Що відомо про Eat This Not That? Eat This Not That - видання, яке складається з відзначеної нагородами команди журналістів і сертифікованих експертів, лікарів, дієтологів, шеф-кухарів, персональних тренерів, які працюють разом, щоб надати точний, своєчасний, інформативний і дієвий контент про їжу, харчування, йдеться на сайті.

Про особу: Olya Pins (Оля Пінс) Olya Pins (Оля Пінс) - українська фуд-блогерка з Харкова, що спеціалізується на темах правильного харчування, схуднення та планування раціону. Веде основний російськомовний канал (понад 1,25 млн підписників), де ділиться рецептами для схуднення, меню на день і методами заготівлі їжі на кілька днів. Розвиває окремий канал "Оля Пінс - смачні і прості рецепти!" (понад 84 тис. підписників) з контентом українською мовою. У своєму блозі в Instagram вона публікує короткі відео з рецептами "на кожен день" і лайфхаки з приготування простих і корисних страв.

