Кому молитися 27 лютого, щоб позбутися зневіри: яке церковне свято

У п'ятницю, 27 лютого, православні віряни вшановують пам'ять святогопреподобного сповідника Прокопія Декаполіта. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Яке церковне свято 27 лютого
Святий Прокопій народився в області Декаполіс - так називали союз десяти міст на схід від Галілейського озера. Саме тому його і прозвали Декаполітом - "походить з Декаполіса".
З юних років він залишив мирське життя і прийняв чернецтво. В обителі святий присвятив себе суворому посту, невпинній молитві і духовним подвигам, прагнучи до чистоти серця і єднання з Богом.
За часів правління візантійського імператора Лева Ісаврянина (717–741) почалися гоніння на шанувальників святих ікон - період, відомий як іконоборство. Прокопій став ревним захисником православного вчення. Він відкрито виступав проти єресі, роз'яснюючи, що шанування ікон - це не поклоніння ідолам, а благоговіння перед тими, хто на них зображений - Христом і святими.
За наказом імператора святого заарештували і піддали жорстоким тортурам. Його били різками і знаряддями тортур, ув'язнили в темницю. Разом з ним страждав і святий Василій, сповідник. У в'язниці вони перебували до самої смерті царя-іконоборця.
Після смерті Лева Ісаврянина гоніння припинилися. Прокопій був звільнений і повернувся до чернечого життя. Він продовжував наставляти віруючих, зміцнюючи їх у вірі і благочесті. Помер святий близько 750 року в глибокій старості.
Прикмети 27 лютого
- Ясний, тихий ранок 27 лютого - до ранньої весни і сухої погоди найближчим часом.
- Багато інею на деревах - буде ще заморозки в найближчі ночі.
- Птахи рано прилітають і голосно співають - чекай ранньої весни і теплого березня.
Що не можна робити 27 лютого
За народними повір'ями в цей день не варто вирушати в далеку подорож - якщо є така можливість, поїздку краще перенести. Також не радять влаштовувати весілля або стригти волосся, а позичання грошей вважають особливо ризикованим: кажуть, борги будуть "тягнути" ще три роки.
Що можна робити 27 лютого
Віруючі звертаються з молитвою до Прокопія, просячи зміцнення віри, духовної стійкості та зцілення від хвороб. Святого також просять допомогти в навчанні та позбавити від зневіри.
За народною традицією день вважається сприятливим для добрих справ - допомоги нужденним, милостині і підтримки тих, хто опинився в скрутній ситуації.
Звертали увагу і на вербу: якщо бруньки вже почали розпускатися на верхівці - можна приступати до ранніх посівів; якщо ж дерево ще "спить", з посівними роботами радять почекати.
