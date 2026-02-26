Шість знаків китайського зодіаку незабаром опиняться в смузі везіння – хто вони

Рік Вогняного Коня наділяє сміливістю і прагненням до дії, а енергія Металу підсилює рішучість.

Шість знаків китайського зодіаку незабаром опиняться в смузі везіння / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Астрологи підготували прогноз за східним календарем на 26 лютого 2026 року. Цього дня відразу шість знаків китайського зодіаку будуть особливо сприйнятливі до вдалих шансів і перспектив зростання. Четвер проходить під впливом Дня посвяти Металевої Вівці - часу, коли наміри швидко переходять у реальні кроки. Про це повідомляє Главред з посиланням на YourTango.

Дні посвяти символізують м'який старт нових можливостей. Рік Вогняної Коні наділяє сміливістю і прагненням до дії, а енергія Металу підсилює рішучість. У той же час Коза відповідає за комфорт, гармонію і внутрішню стійкість. Таке поєднання допомагає відчути, що обставини складаються сприятливо, а життя стає більш стабільним і перспективним.

Коза

Для Кози настає період розширення горизонтів. З'являється прагнення до більш високого рівня життя і якісних змін. Замість очікування відповідного моменту Коза починає діяти, спрямовуючи сили на дійсно важливі цілі. Це приносить відчуття внутрішньої рівноваги і впевненості, а нові шанси виникають практично самі собою.

Кінь

Кінь першим вловлює позитивні зміни. Вже на початку дня відчувається приплив енергії і з'являються багатообіцяючі контакти. Виникає розуміння, що все відбувається своєчасно. Впевненість у власних рішеннях посилюється, а швидкі дії запускають ланцюжок подій, здатних вплинути на найближче майбутнє.

Тигр

Для Тигра четвер стає моментом ясності. Сумніви, які довго заважали прийняти рішення, відходять на другий план. З'являється твердість і чесність по відношенню до себе. Така внутрішня визначеність привертає підтримку з боку і відкриває шлях до нових досягнень.

Свиня

Свиня відчуває гармонійне поєднання комфорту і матеріального благополуччя. Виникає бажання вкластися в поліпшення повсякденного життя - будь то покупка для дому або приємна дрібниця для душі. Ці рішення виявляються продуманими і зміцнюють відчуття стабільності, дозволяючи насолоджуватися результатом без зайвих сумнівів.

Кролик

Навіть невеликий приємний епізод - похвала або добрі слова - здатний помітно підняти настрій Кролику. Позитивний емоційний фон робить день легшим і продуктивнішим. Легкість притягує нові радісні події, формуючи відчуття, що попереду відкриваються хороші перспективи.

Півень

26 лютого Півень відчуває, як зростає його внутрішня сила. Він чіткіше формулює цілі і менше залежить від чужої думки. Усвідомлення власних амбіцій додає впевненості і допомагає заявити про себе. Завдяки цьому стають доступними можливості, які раніше здавалися недосяжними.

Китайський гороскоп інфографіка / Главред

Що варто враховувати читачеві Цей матеріал має ознайомлювальний характер, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їх положення і твердження не можна перевірити або підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози і гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.

