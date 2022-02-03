РФ посилює свої війська біля кордонів України: стягує Іскандери та військових - CNN

За останні кілька місяців в Maxar Technologies помітили розширення російських військових полігонів і гарнізонів в радіусі приблизно 240 км від кордону України.
З'явилося більше свідчень нарощування російської військової техніки навколо кордонів України. Зокрема, нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ в Білорусі, анексованому Криму і на заході Росії.
Угруповання російських військ біля кордонів України, зокрема в Білорусі, продовжує зміцнюватися. Це, як стверджує американська корпорація Maxar, випливає з зроблених нею в останню декаду січня супутникових знімків, на яких відображені місця зосередження російських військових.
Як йдеться в повідомленні компанії, яке цитує CNN, розгортання російських військ "відображає підвищений рівень активності й готовності".
У Maxar зазначають, що за останні кілька місяців вони помітили розширення існуючих російських військових полігонів і гарнізонів в радіусі приблизно 240 км від українського кордону.
Зазначається також, що нові знімки свідчать про підвищення рівня боєготовності РФ порівняно з попередньою серією знімків, опублікованою 19 січня.
Зокрема, в місцях розташування військ в західних регіонах Росії, в анексованому Криму та в Білорусі на знімках видно армійські намети, що означає, що в польові табори прибуває не лише військова техніка, а й особовий склад. Також відзначається збільшення російського угруповання в Білорусі. На знімках, зокрема, видно російські ракетні комплекси Іскандер.
Як відомо, в Білорусі з 10 до 20 лютого повинні пройти масштабні російсько-білоруські навчання. Міноборони Росії підтвердило відправку туди російських військових і техніки, зокрема з Далекого Сходу.
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Як повідомляв Главред, 19 січня журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони повідомили, що Росія завершує концентрацію військ біля кордонів України і вже стягнула до рубежів понад 127 тисяч своїх військових сил. В оборонному відомстві допустили, що росіяни можуть завдати ракетних ударів по стратегічно важливих об'єктах.
Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і закликав не панікувати. Він нагадав, що ситуація залишається непростою ще з 2014 року. Ризик військового вторгнення з боку Росії не посилився, проте стало більше ажіотажу. Президент запевнив, що держава працює над мирним врегулюванням конфлікту. Однак має бути присутня і готовність до оборони своєї країни.
29 січня в Росії заявили, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності й повертаються в місця базування.
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