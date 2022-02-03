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РФ посилює свої війська біля кордонів України: стягує Іскандери та військових - CNN

3 лютого 2022, 09:42

За останні кілька місяців в Maxar Technologies помітили розширення російських військових полігонів і гарнізонів в радіусі приблизно 240 км від кордону України.

російські військові, кордон
Нові знімки свідчать про підвищення рівня боєготовності РФ / Колаж Maxar Technologies, Reuters

З'явилося більше свідчень нарощування російської військової техніки навколо кордонів України. Зокрема, нові супутникові знімки, опубліковані американською корпорацією Maxar Technologies, демонструють подальше розширення військової присутності РФ в Білорусі, анексованому Криму і на заході Росії.

Угруповання російських військ біля кордонів України, зокрема в Білорусі, продовжує зміцнюватися. Це, як стверджує американська корпорація Maxar, випливає з зроблених нею в останню декаду січня супутникових знімків, на яких відображені місця зосередження російських військових.

Як йдеться в повідомленні компанії, яке цитує CNN, розгортання російських військ "відображає підвищений рівень активності й готовності".

У Maxar зазначають, що за останні кілька місяців вони помітили розширення існуючих російських військових полігонів і гарнізонів в радіусі приблизно 240 км від українського кордону.

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Зазначається також, що нові знімки свідчать про підвищення рівня боєготовності РФ порівняно з попередньою серією знімків, опублікованою 19 січня.

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Зокрема, в місцях розташування військ в західних регіонах Росії, в анексованому Криму та в Білорусі на знімках видно армійські намети, що означає, що в польові табори прибуває не лише військова техніка, а й особовий склад. Також відзначається збільшення російського угруповання в Білорусі. На знімках, зокрема, видно російські ракетні комплекси Іскандер.

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Як відомо, в Білорусі з 10 до 20 лютого повинні пройти масштабні російсько-білоруські навчання. Міноборони Росії підтвердило відправку туди російських військових і техніки, зокрема з Далекого Сходу.

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Як повідомляв Главред, 19 січня журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони повідомили, що Росія завершує концентрацію військ біля кордонів України і вже стягнула до рубежів понад 127 тисяч своїх військових сил. В оборонному відомстві допустили, що росіяни можуть завдати ракетних ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і закликав не панікувати. Він нагадав, що ситуація залишається непростою ще з 2014 року. Ризик військового вторгнення з боку Росії не посилився, проте стало більше ажіотажу. Президент запевнив, що держава працює над мирним врегулюванням конфлікту. Однак має бути присутня і готовність до оборони своєї країни.

29 січня в Росії заявили, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності й повертаються в місця базування.

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