У США назвали план Росії для вторгнення в Україну

У США заявили, що Росія може використовувати кібератаки як частину вторгнення в Україну.
Заступник радника з національної безпеки США з кібернетичних і новітніх технологій Енн Нойбергер заявила, що Росія може використовувати кібератаки в рамках своїх зусиль з дестабілізації та подальшого вторгнення в Україну.
"Ми попереджали про можливі атаки протягом тижнів і місяців, як публічно, так і приватно. Росіяни використовували кібератаки в якості ключового компонента проектування сили протягом останнього десятиліття, в тому числі як раніше в Україні", - заявила Нойбергер, пише Reuters.
Потужна кібератака на держсайти
У ніч на 14 січня сталася глобальна хакерська атака на сайти уряду України. Не працювали сайти Міносвіти, МЗС, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Кабінету Міністрів, Міненерго, сайт Дія.
Служба безпеки України (СБУ) разом з Держспецзв'язком і кіберполіцією розслідує інцидент. За даними СБУ, всього було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 з яких зазнали несанкціонованого втручання.
В СБУ заявили, що розслідують причетність спецслужб РФ до кібератаки.
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