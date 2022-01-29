Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною

У РФ заявили, що завершили перевірку боєготовності військ Західного військового округу / Фото Reuters

У Росії заявили, що війська та авіація Західного військового округу завершили планову перевірку боєготовності й повертаються в місця базування.

"Всі завдання, що стоять перед військами в рамках перевірки боєготовності виконані в повному обсязі. У нас тривають планові заходи бойової підготовки на полігонах", - повідомили в пресслужбі ЗВО.

За даними штабу округу, підрозділи бригад зв'язку, передові загони інженерних підрозділів, а також радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) прибувають в пункти постійної дислокації.

"Авіація, задіяна в ході перевірки, також повернулася на аеродроми базування", - сказали в пресслужбі.

Там додали, що після повернення організовано обслуговування озброєння та військової техніки - поповнюються необхідні запаси паливно-мастильних матеріалів, ракет і боєприпасів, витрачених в ході тактичних навчань.

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Як повідомляв Главред, 19 січня журналісти CNN з посиланням на Міністерство оборони повідомили, що Росія завершує концентрацію військ біля кордонів України і вже стягнула до рубежів понад 127 тисяч своїх військових сил. В оборонному відомстві допустили, що росіяни можуть завдати ракетних ударів по стратегічно важливих об'єктах.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу і закликав не панікувати. Він нагадав, що ситуація залишається непростою ще з 2014 року. Ризик військового вторгнення з боку Росії не посилився, проте стало більше ажіотажу. Президент запевнив, що держава працює над мирним врегулюванням конфлікту. Однак має бути присутня і готовність до оборони своєї країни.

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