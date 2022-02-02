У Байдена несподівано змінили оцінку можливості вторгнення РФ в Україну

За словами Псакі, подібні заяви негативно впливають на українську економіку і викликають хаос у суспільстві.
Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати більше не будуть називати потенційне вторгнення Росії в Україну "неминучий".
За її словами, це слово послужило ненавмисним сигналом.
"Я використовувала його одного разу. Я думаю, що й інші використовували його одного разу. А потім ми перестали його використовувати, тому що, як мені здається, воно послало сигнал, який ми не збиралися посилати, а саме: ми знали, що президент Путін прийняв рішення", - заявила Псакі.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський критикував Захід за заяви про неминуче вторгнення РФ.
За його словами, подібні заяви негативно впливають на українську економіку і викликають хаос у суспільстві.
Переговори США і Росії з безпеки
МЗС РФ 17 грудня опублікував два документи – проект договору Росії та США щодо гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу.
У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови Україну від інтеграції в НАТО і нерозширення Альянсу на Схід.
10 січня в Женеві відбулися переговори США і Росії з безпеки. Вони тривали більше восьми годин.
Кремль вимагав від НАТО відмовитися від країн-членів, що вступили до Альянсу після 1997 року. За словами заступника Міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО нібито не тільки завдає шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській і міжнародній політиці.
26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.
читайте такожУ США назвали план Росії для вторгнення в Україну
Читайте також:
- Шостий "птах": в Україну прибули 84 тонни боєприпасів із США
- Путін висловився про відповіді США і НАТО щодо "гарантій безпеки"
- Дипломатія поки що не спрацювала, пора зміцнювати східний фланг НАТО - Держдеп США