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У Байдена несподівано змінили оцінку можливості вторгнення РФ в Україну

2 лютого 2022, 22:50

За словами Псакі, подібні заяви негативно впливають на українську економіку і викликають хаос у суспільстві.

Джен Псакі
Джен Псакі / Reuters

Прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати більше не будуть називати потенційне вторгнення Росії в Україну "неминучий".

За її словами, це слово послужило ненавмисним сигналом.

"Я використовувала його одного разу. Я думаю, що й інші використовували його одного разу. А потім ми перестали його використовувати, тому що, як мені здається, воно послало сигнал, який ми не збиралися посилати, а саме: ми знали, що президент Путін прийняв рішення", - заявила Псакі.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський критикував Захід за заяви про неминуче вторгнення РФ.

За його словами, подібні заяви негативно впливають на українську економіку і викликають хаос у суспільстві.

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Переговори США і Росії з безпеки

МЗС РФ 17 грудня опублікував два документи – проект договору Росії та США щодо гарантій безпеки і проект Угоди про заходи забезпечення безпеки Штатів, Росії та Північноатлантичного альянсу.

У документах йдеться про те, що Москва вимагає гарантій від Вашингтона з питання відмови Україну від інтеграції в НАТО і нерозширення Альянсу на Схід.

10 січня в Женеві відбулися переговори США і Росії з безпеки. Вони тривали більше восьми годин.

Кремль вимагав від НАТО відмовитися від країн-членів, що вступили до Альянсу після 1997 року. За словами заступника Міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, НАТО нібито не тільки завдає шкоди безпеці Росії, але і намагається перекласти країну на другорядну роль в європейській і міжнародній політиці.

26 січня стало відомо, що посол США в Росії Джон Салліван привіз до МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на російські пропозиції щодо безпеки. Як писало Bloomberg, Салліван доставив два документи: один - від США, другий - від НАТО.

читайте такожУ США назвали план Росії для вторгнення в Україну

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