"Ніхто не буде у безпеці": Маркарова заявила, що мета Путіна - не лише Україна

Оксана Маркарова / @minfin.gov.ua

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що якщо Росія зважитися на вторгнення, то лише на Україні вона не зупиниться.

Дипломат назвала в інтерв'ю СВЅ News справжню причину можливого нападу Росії на Україну. За її словами, справа не в тому, що президент РФ Путін хоче отримати саме Україну.

"Причина, з якої Путін напав на нас, не в тому, що він хоче Україну або лише Україну. Причина, з якої він напав на нас, полягає в тому, що ми вибрали демократію, і у нас є євроатлантичні та європейські устремління. Тож, це атака на демократію, і я вважаю, що ніхто не застрахований, якщо Україна піддасться нападу", - сказала посол.

Маркарова додала, що Україна не хоче бути частиною Радянського Союзу, Російської імперії чи Російської федерації.

"Ми хочемо бути суверенними, ми суверенні та ми боремося за свою незалежність. І якщо на Україну і далі нападатиме Росія, то, звичайно, на Україні вони не зупиняться", - сказала Маркарова.

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Посол підкреслила, що метою всього цивілізованого світу зараз є допомога Україні. За її словами, допомога Україні принесе "користь Європі та всьому демократичному світу" і продемонструє, що "міжнародне верховенство права все ще працює".

Як повідомляв Главред, 27 січня відбулася телефонна розмова президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського. Телеканал CNN повідомив з посиланням на джерела, що переговори нібито пройшли "не дуже добре". Байден і Зеленський не зійшлися в думках щодо "рівнів ризику" російської атаки.

Прессекретар Ради національної безпеки Емілі Хорн заявила, що анонімні джерела "брешуть". А прессекретар Зеленського Сергій Никифоров також заперечував слова анонімного джерела каналу і закликав вірити лише офіційній інформації.

Тим часом республіканці в Палаті представників звернулися до президента Джо Байдена з проханням оприлюднити стенограму його розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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