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Байден і Макрон поговорили про Україну - обговорили нарощування військ РФ

3 лютого 2022, 06:41

Президенти підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і обговорили підготовку до запровадження економічних санкцій проти РФ.

Джо Байден
Джо Байден провів переговори з Еммануелем Макроном / twitter.com/Kevinliptakcnn

Президенти США та Франції - Джо Байден і Еммануель Макрон - 2 лютого провели телефонну розмову. Лідери країн обговорили ситуацію з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною.

На сайті Білого дому зазначається, що лідери країн підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"Два лідери підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України і розглянули свою поточну координацію як в дипломатії, так і в підготовці до накладення на Росію швидких і серйозних економічних витрат у разі її подальшого вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що обидва президенти домовилися підтримувати контакт з цього питання і консультуватися із союзниками по НАТО і Євросоюзу.

"Президент Байден і президент Макрон домовилися, що їхні команди будуть підтримувати тісний контакт, зокрема в ході консультацій з союзниками по НАТО і партнерами з ЄС, щодо нашого скоординованого і комплексного підходу до вирішення цих питань", - повідомили в Білому домі.

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Раніше президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з господарем Кремля Володимиром Путіним. Сторони обговорили ситуацію навколо України та "гарантії безпеки".

Як повідомляв Главред, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати більше не будуть називати потенційне вторгнення Росії в Україну "неминучим". За її словами, це слово послужило ненавмисним сигналом.

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новини США вторгнення Росії Джо Байден Еммануель Макрон
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