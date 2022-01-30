Напад РФ на Україну може спровокувати агресію Китаю - CNN

/ Reuters

Ймовірне вторгнення РФ в Україну може дати поштовх іншим тоталітарним режимам до силового вирішення геополітичних конфліктів.

Зокрема, Китай розглядає острів Тайвань як частину своєї території і не виключає застосування військової сили для його захоплення, розказав CNN старший науковий співробітник по Росії та Євразії в аналітичному центрі міжнародного інституту стратегічних досліджень Найджел Гулд-Девіс.

У свою чергу виконуючий обов'язки заступника міністра цивільної безпеки в Державному департаменті США під час адміністрації Трампа Натан Сейлз вважає, що в світі будемо спостерігатися ефект доміно протягом багатьох років і, можливо, десятиліть.

"Якщо Росія зробить успішний крок, це покаже диктаторам усього світу, що США - паперовий тигр", - підкреслив він.

За його словами, Північна Корея та Іран могли б спробувати отримати вигоду з такого результату.

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"Також існує сценарій, при якому США і НАТО вийдуть з цієї кризи з підвищеною довірою до себе, якщо рішуча реакція спровокує відступ Росії", - підкреслив Сейлз.

Додамо, що на думку експертів, багато наслідків російської присутності в Україні залишаються далеко не визначеними.

"У міжнародній політиці всі завжди спостерігають за всіма", - підсумував Гулд-Девіс.

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Нагадаємо, раніше Сенат Сполучених Штатів внесений законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

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