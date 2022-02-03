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"Вони не увійдуть в Україну": у Білому домі пояснили, що військові США робитимуть в Європі

3 лютого 2022, 07:58

Мета США полягає в тому, щоб бути готовими до будь-яких непередбачених обставин і заспокоїти своїх союзників в Європі, заявила Джен Псакі.

військові, сша
США відправляють свої війська в Європу / Reuters

На тлі загрози вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати Америки перекидають до Європи три тисячі своїх військових.

Вони відправляються в країни Європи не для того, щоби брати участь у військових діях в Україні.

"Це не війська, які увійдуть в Україну. Вони не воюють в Україні", - заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

За її словами, мета США полягає в тому, щоби бути готовими до будь-яких непередбачених обставин і заспокоїти союзників в Європі.

"Збільшення чисельності сил - як частина цієї готовності. Це зроблено для того, щоби заспокоїти наших союзників, перед якими, як я вже сказала, у нас є священний обов'язок", - сказала Псакі.

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Військові США, які відправляться в Європу, навчені й оснащені для виконання різних завдань, включаючи стримування агресії.

Псакі також зазначила, що низка союзників по НАТО також нещодавно оголосила про пересування військ, включаючи Велику Британію, Францію, Іспанію, Данію та Нідерланди.

читайте такожЖителі лише двох країн готові відправити в Україну армію для захисту від РФ – опитуванняЗазначимо, президент США Джо Байден ухвалив рішення відправити свої війська в Європу.

При цьому тисяча військовослужбовців з 2-го кавалерійського полку армії США, який базується в Німеччині, передислокується до Румунії в найближчі дні. Ще 1700 військовослужбовців США з Форт-Брегга відправляться до Польщі, приблизно 300 військовослужбовців з Форт-Брегга переведуть до Німеччини.

Як повідомляв Главред, прессекретар Держдепу США Нед Прайс днями заявив, що дипломатичний шлях вирішення кризи навколо України поки що не спрацював так, як це очікувалося на Заході. Тому в Держдепартаменті США однозначно згодні з тим, що настав час почати зміцнення східного флангу НАТО перед обличчям загрози з боку Росії.

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