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Українці перестали боятися вторгнення Путіна, але готові захищати країну - CNN

31 січня 2022, 10:35

Вулиці Києва не схожі на вулиці міста, що готується до війни. Але під поверхнею ховається тиха непокора, що межує з фаталізмом.

Україна, війна
Українці готові захищати свою країну від Путіна / Фото Reuters

Американський телеканал CNN поцікавився в українців різного віку, як вони ставляться до новин про можливе вторгнення Росії в Україну. Виявилося, що жителі Києва не піддаються паніці. Людей не бентежать барабани війни і ролики в соцмережах, на яких видно, як російські танки перекидають до кордонів України. При цьому українці готові захищати свою країну.

"Вулиці Києва не схожі на вулиці міста, що готується до війни. Магазини і підприємства працюють у звичайному режимі, на вокзалі немає схвильованих матерів з наспіх зібраними валізами. Казино і бари відкриті. Але під поверхнею ховається тиха непокора, що межує з фаталізмом. Як не втомлюється повторювати президент Володимир Зеленський: "Ми живемо з російською загрозою вже вісім років. Немає причин для паніки". Флегматичний підхід Зеленського знаходить відгук на вулицях", - йдеться у статті.

42-річний поліцейський Юрій каже, що він нітрохи не боїться вторгнення Росії.

"Я бачу всіх солдатів. Мені не страшно, і я готовий захищати — насправді, не лише я, кожен готовий захищати свою країну", - сказав чоловік.

19-річна студентка Дарина зазначила, що ситуація лякаюча.

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"Якщо почнуться бойові дії, я навіть піду в армію, тому що це моя країна, це мій народ. Я хочу нашої незалежності. Це країна з великим потенціалом", - сказала дівчина.

читайте такожЗеленський побоюється, що США навмисно перебільшують загрозу вторгнення РФ - Politico40-річна Тетяна, яка працює в сувенірному магазині в підземному переході під площею Майдан Незалежності, на запитання про те, чи готова вона до війни, відповіла так: "Я готова битися. У мене є валіза, гроші, і я приєднаюся до ополчення, якщо доведеться. Я довіряю нашому президенту і нашій армії - вони нас захистять".

Пенсіонерка Ірина не вірить у можливість війни.

"Це все шоу. І я не хочу бути частиною будь-якого шоу. Єдине шоу, яке я хочу побачити, це концерт, на який я запізнююся, тож це повинно сказати вам те, що вам потрібно знати!", - зазначила жінка.

Цю думку поділяє і 55-річний Олександр. Він пив пиво рано ввечері біля магазину, коли до нього підійшли журналісти. На запитання, що з ним буде на війні, він з посмішкою відповідає: "Пиво краще пити зараз, тому що, якщо буде війна, тоді багато пити не будемо".

читайте такожПутін може вторгнутися в Україну в будь-який момент: Пентагон розкрив плани Кремля

Як повідомляв Главред, 27 січня відбулася телефонна розмова президентів США та України - Джо Байдена і Володимира Зеленського. Телеканал CNN повідомив з посиланням на джерела, що переговори нібито пройшли "не дуже добре". Байден і Зеленський не зійшлися в думках щодо "рівнів ризику" російської атаки.

Прессекретар Ради національної безпеки Емілі Хорн заявила, що анонімні джерела "брешуть". А прессекретар Зеленського Сергій Никифоров також заперечував слова анонімного джерела каналу і закликав вірити лише офіційній інформації.

Тим часом республіканці в Палаті представників звернулися до президента Джо Байдена з проханням оприлюднити стенограму його розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

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