В Росії заявили про нові військові навчання біля українського кордону

РФ проводить нові навчання біля українського кордону / Reuters

В Міноборони Росії заявили, що перекидають до сусідніх з українськими кордонами областей військову техніку і солдатів, тому що проводитимуть там військові навчання.

На навчання відправили близько 3 тисяч військових і 300 одиниць військової техніки. Про це повідомили у прес-службі Західного військового округу РФ, пише "Интерфакс".

Військові тренуватимуться на полігонах у Воронезькій, Білгородській та Брянській областях – ці області межують з Україною. Маневри проходитимуть також у Смоленській області, яка розташована на відстані 100 кілометрів від території України.

Раніше The New York Times повідомив, що Росія почала перекидати до українського кордону військові вертольоти. Стягування ударної авіації, бойових і транспортних вертольотів, штурмових винищувачів може стати вирішальною перевагою Москви, якщо вона все таки вирішить здійснити масштабне вторгнення, наголошує видання.

В Адміністрації президента США вважають, що президент Росії Володимир Путін відклав можливе вторгнення в Україну ближче до весни через занадто м’яку зиму. За словами високопоставлених представників адміністрації, поки земля залишається в'язкою, Путін може бути змушений відкласти наземний наступ найраніше до лютого – мороз Путіну потрібен, щоб було легше перекидати важку техніку.

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