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РФ посилила ракетні удари по Україні: всьому виною нове керівництво - експерт

27 червня 2022, 04:44

Нове керівництво, що відповідає за хід війни, діє за новою тактикою.

Путін, ракетний удар по Києву
Ракетні удари по Україні посилилися / УНІАН, ДержНС

Росія посилила ракетні удари по Україні. Це пов'язано зі зміною керівництва, що відповідає за хід війни, яке діє за новою тактикою. Про це заявив експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак, повідомляє ТСН.

"Я розумію, що вони використовують тактику, яку добре знають, розуміють – ракетні обстріли. Намагаються вислужитися перед своїм керівництвом", - сказав Іван Ступак.

Він також вважає, що президент РФ Володимир Путін намагається "затиснути в обіймах" Олександра Лукашенка.

"Ми (Путін і Лукашенко - Главред) з тобою йдемо до кінця, і ти йдеш зі мною, сядемо всі", - додав експерт.

Ступак вважає, що всі ці події дуже схожі на протистояння двох диктаторів всьому цивілізованому світу.

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Ракетний удар по Києву

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пригрозили Росії відповіддю за ракетний удар по Києву. Він анонсував удари ЗСУ по командних пунктах армії РФ.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що в результаті ракетного удару постраждали щонайменше шестеро людей: чотири людини госпіталізовані, двоє-з легкими травмами.

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