РФ вдарила ракетами по Києву: кількість постраждалих збільшилась - Кличко

Внаслідок ракетного удару по Києву постраждало 6 людей / ГосЧС, Виталий Кличко

У Києві зростає кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по житловому будинку. Рятувальники продовжують пошукові роботи на місті події. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

Внаслідок влучання ракети вже відомо про 6 постраждалих.

"На цей час виявили тіло одного загиблого. Ушкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох із них, в тому числі семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє - з легкими травмами - лікуватимуться амбулаторно", - написав Віталій Кличко.

Мама постраждалої дівчинки перебуває у стані середньої тяжкості.

Раніше ми повідомляли про те, що 7-річну дівчинку вже прооперували. У неї були численні рани та травми. Нині життю дитини нічого не загрожує.

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Ракетний удар по Києву

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пригрозили Росії відповіддю за ракетний удар по Києву. Він анонсував удари ЗСУ по командних пунктах армії РФ.

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