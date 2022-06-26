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"Це варварство": Байден жорстко відреагував на обстріл Києва ракетами РФ

26 червня 2022, 16:31

РФ ще раз довела своє варварство, підкреслив президент США.

Джо Байден
Джо Байден / Reuters

Президент США Джо Байден відреагував на новий ракетний обстріл Києва Російською Федерацією.

Перед засіданням глави країн G7 він підкреслив, що РФ ще раз довела своє варварство, пише агентство Reuters.

"Це, скоріше, їх (росіян — ред.) варварство", — охарактеризував він ранкові ракетні атаки по українській столиці.

Нагадаємо, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру Росіянки та її сім'ї.

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Джо Байден війна Росії та України ракетний удар
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