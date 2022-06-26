"Кремлівські дуріки думають, що ми зламаємось": Арестович пообіцяв помститися за Київ

Арестович пообіцяв помститися за Київ / скріншот

Росія отримає відповідь за ракетний удар, який був нанесений по Києву 26 червня.

Радник голови офісу президента України Олексій Арестович заявив, що ЗСУ вдарять по командних пунктах армії РФ.

"Кремлівські дуріки думають, що ми зламаємось. А ми відповімо. Тільки не по мирних, як ви. Па командними пунктами", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Також Арестович зазначив, що РФ протягом доби може ще вдарити по столиці України.

"Сьогодні протягом дня можуть ще працювати по Києву. Не нехтуйте запобіжними заходами. Не кажучи вже про інші міста", - зазначив радник голови ОП.

Ракетний удар по Києву

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

читайте такожРакети на Київ: як білоруси уклали угоду з дияволомЗ-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру Росіянки та її сім'ї.

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