"Катерина любить Київ і Україну": російська ракета вбила чоловіка росіянки і покалічила її доньку

Російська ракета вбила чоловіка Росіянки, а її дочку рятують лікарі / t.me/Pravda_Gerashchenko, скріншот

В результаті ракетного удару РФ по Києві загинув чоловік. Вижити вдалося лише його семирічній доньці і дружині. У жінки є російський паспорт.

Катерина Волкова, яка вранці постраждала під час ракетного обстрілу ЗС РФ в Києві, жила в Україні на законних підставах і була одружена з громадянином України, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

"Її життя зруйноване, так само як і життя мільйонів українців. Чоловік убитий ударом путінської ракети. Дочка поранена і знаходиться в лікарні ОХМАДИТ. Сама вона важко поранена і майже три години пролежала під уламками бетонних плит. Судячи з її нечисленних публікацій в соціальних мережах, Катерина любить Київ і Україну", - написав Геращенко.

Тим часом лікарі надають першу допомогу її 7 - річній доньці - дівчинка знаходиться в стабільному стані.

читайте такожРФ може обстрілювати Київ цілий день: у столиці гримлять нові потужні вибухиЗа словами чергового лікаря-хірурга "Охматдиту" Сергія Новікова, у дитини кілька поверхневих ран шиї, привушної ділянки, забої тулуба, кінцівок, обличчя, садна, струс головного мозку, поріз слизової нижньої губи. Її життю нічого не загрожує.

"Дві великі рани, одна на шиї, одна за вухом, у роті… Дівчинці пощастило, що рани не глибокі, не були затронуті глибокі судини шиї", — сказав щелепно-лицевий хірург "Охматдиту" Анатолій Тимошенко в коментарі "Суспільному".

Ракетний удар по Києву

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру Росіянки та її сім'ї.

Дивіться новини Києва онлайн:

Читайте також: