Радикальна відповідь на ракетний тероризм: демілітаризація європейської частини РФ – Резніков

Олексій Резніков / Facebook / reznikovoleksii

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що в Україні треба якнайшвидше розгорнути ефективну систему протиракетної оборони.

Як написав він у Facebook, "російські терористи скоїли чергові військові злочини - обстріляли ракетами ряд мирних українських міст".

"Підлість цих атак в тому, що вони здійснюються або з глибини території РФ, або з території Білорусі або акваторій Каспійського і Чорного морів", - зазначив міністр.

У зв'язку з цим, глава оборонного відомства заявив, що це стратегічний виклик для безпеки всієї Європи, і тому швидка відповідь на цей виклик повинен складатися з двох частин.

"Перша - це посилення санкцій. Щоб РФ не могла виробляти і підтримувати в робочому стані високотехнологічну зброю, яка зараз містить безліч комплектуючих, що поставляються компаніями з країн НАТО", - підкреслив Резніков.

"Друга - це якнайшвидше розгортання ефективної системи ППО/ПРО в Україні. Це додаткові 500-1000 км безпеки для кожного європейського міста. Це дуже наочний і логічний крок, який повинен бути закріплений в стратегії Північноатлантичного альянсу", - підкреслив міністр.

"Довгострокова відповідь так само очевидна - умовою діалогу про відновлення відносин цивілізованого світу з Росією повинна стати демілітаризація як мінімум європейської частини держави-терориста. Глибина і параметри демілітаризації повинні бути визначені фахівцями", - вважає Резніков.

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Нагадаємо, вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру Росіянки та її сім'ї.

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