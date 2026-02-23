Рус
Читати російською
Буданов заінтригував заявою про завершення війни і зустріч Зеленського з Путіним

Руслана Заклінська
23 лютого 2026, 16:09
Керівник Офісу президента Кирило Буданов анонсував новий раунд мирних переговорів.
Буданов заінтригував заявою про завершення війни і зустріч Зеленського з Путіним
Буданов назвав дату вирішальних переговорів зі США та РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези Буданова:

  • Нові переговори України, РФ та США можуть відбутися 26 лютого
  • РФ вимагає передачі Донбасу
  • Питання зустрічі Зеленського і Путіна залишається відкритим

Новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією за участі США має відбутися цього тижня. Сторони наближаються до моменту ухвалення ключових рішень. Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов на Justice Conference.

За словами керівника ОП, попередня дата зустрічі вже відома - це 26 лютого, хоча можливі невеликі корективи.

відео дня

"Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок", - сказав Буданов.

Він додав, що зараз триває узгодження протокольних питань між чотирма сторонами: Україною, РФ, США та країною, що приймає переговори. Фінальна дата залежить від того, наскільки швидко вдасться синхронізувати графіки всіх учасників.

Перемовини про завершення війни

Буданов підкреслив, що перемовини йдуть складно. Водночас він зауважив, що дипломатичний процес підходить до критичної межі.

За його словами, такі війни, як агресія РФ проти України, не завершуються самі по собі. На думку Буданова, можливі лише два варіанти: або справедливе рішення, або повернення війни в ще масштабнішій і небезпечнішій формі.

"Не секрет: перемовини йдуть непросто, але ми точно рухаємося вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам буде потрібно ухвалювати остаточні рішення – продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюся, що справедливість усе ж таки переможе", - заявив він.

Зараз Україна, за словами керівника ОП, крок за кроком наближається до результату завдяки дипломатичним зусиллям та активній підтримці США. Буданов наголосив, що Україна прагне справедливого миру, адже відсутність відповідальності для агресора створює ризик повторення війни.

"Мир без наслідків для агресора - це його запрошення до повторення в різних кутках світу і приклад для усіх авторитарних режимів: "нападай, вбивай, руйнуй, і нічого тобі за це не буде". З точки зору глобальної безпеки це абсолютно очевидно", - наголосив він.

Що вимагає РФ на переговорах

Керівник Офісу президента України також розповів, що під час мирних перемовин російська делегація наполягає на передачі їй Донбасу. За його словами, територіальні поступки є головною вимогою РФ.

"Території - це головне питання. Все інше другорядне, і для них, і для всіх інших, мені здається. "Віддайте нам Донбас" - це їх позиція", - розповів Буданов.

Буданов заінтригував заявою про завершення війни і зустріч Зеленського з Путіним
Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Чи зустрінуться Зеленський і Путін

Одним із найгостріших питань залишається можливість прямого діалогу між президентом України та лідером Росії. Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що лише на такому рівні можна вирішити ключове питання - долю територій.

"Не знаємо поки що. Ми підіймали таке питання", - відповів керівник ОП, зазначивши, що у РФ поки не дали остаточної відповіді.

Чи змінять США підхід до переговорів з РФ - думка експерта

Керівник політико-правових програм Українського Центру громадського розвитку Ігор Рейтерович заявив, що позиція США щодо війни в Україні навряд чи зміниться. За його словами, США поки не готові переходити до реального жорсткого тиску на Росію, зберігаючи ключовий контроль у структурах НАТО та над стратегічними силами, зокрема ядерною зброєю.

Рейтерович вважає, що Сполучені Штати поступово перекладають відповідальність за врегулювання війни на Європу. Водночас Вашингтон продовжує працювати і розраховує на результат, проте до переходу до дійсно жорсткого тиску на Росію американська сторона поки не готова.

Мирні перемовини - що відомо

Нагадаємо, президент України розповів, що на мирних переговорів у Женеві, які відбулися 17-18 лютого, позиції сторін щодо територій, зокрема Донбасу, суттєво розходяться. Зеленський заявв, що Україна не вийде з Донбасу і не визнає окуповані території російськими. Новий раунд переговорів відбудеться у Швейцарії

За словами речниці Білого дому Керолайн Левітт, під час останніх переговорів з обох сторін було досягнуто значного прогресу.

Також 21 лютого Зеленський анонсував зустрічі з європейськими партнерами наступного тижня та наголосив, що Україна готова працювати для досягнення результатів на переговорах. Він також висловив сподівання, що новий санкційний пакет ЄС посилить тиск на Росію.

Як повідомляв Главред, Україна, США та Росія досягли прогресу щодо механізму припинення вогню під час тристоронніх переговорів у Женеві. За даними джерела CNN, сторони змогли просунутися у визначенні того, як саме працюватиме режим припинення вогню.

Про персону: Кирило Буданов

Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант.

З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена.

У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Магнітна буря вгатила по Україні - коли очікувати на максимальний удар

