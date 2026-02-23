Останні дні зими у Житомирській області: синоптики засмутили неприємним прогнозом

Початок тижня буде вологим і слизьким, а ближче до четверга опади відступлять.

Прогноз погоди у Житомирі і області на кінець лютого / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне з новини:

Кінець лютого на Житомирщині принесе опади та ожеледицю

Температура буде коливатися від +5 до –8

Дощі зміняться морозною сухою погодою

Жителів Житомирської області наприкінці лютого чекає нестійка погода: від відлиги до нічних морозів до –8°. Початок тижня буде вологим і слизьким, а ближче до четверга опади відступлять.

Про це повідомили в Житомирському обласному центрі з гідрометеорології, пише сайт Житомир.info.

Вівторок, 24 лютого

У Житомирі очікується суцільна хмарність. Вночі без опадів, удень можливий невеликий дощ. На дорогах - ожеледиця, діє жовтий рівень небезпечності. Вітер змінюватиме напрямок із південного на північно‑західний, 5–10 м/с. Температура: вночі 0…+2°, удень +3…+5°. По області - подібна ситуація: вночі місцями дощ із мокрим снігом, удень - невеликий або помірний дощ. Можливий слабкий туман.

Середа, 25 лютого

Погода буде хмарно, з періодичними опадами у вигляді мокрого снігу та снігу. Дороги залишатимуться слизькими. Північно‑західний вітер 3–8 м/с. Температура протягом доби коливатиметься від –3° до +2°.

Четвер, 26 лютого

Погода дещо стабілізується: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Ожеледиця зберігається. Вітер північно‑західний, 3–8 м/с. Вночі –3…–8°, удень –3…+2°.

П’ятниця, 27 лютого

Опадів не прогнозується. Температура вночі –3…–8°, удень –1…+4°.

Нагадаємо, Главред писав, що на Рівненщині 23 лютого очікується хмарна погода. Вночі йтиме мокрий сніг, який переходить у дощ, а вдень прогнозують невеликий дощ. Дорожнє покриття залишатиметься слизьким через ожеледицю.

Раніше синоптик Наталія Діденко повідомила, що в останній тиждень лютого в Україні очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.

Напередодні стало відомо, що Дніпро стоїть на порозі календарної весни - останній тиждень лютого у місті обіцяє мінливу, але поступово теплішу погоду. Містян чекають морозні ранки, мокрий сніг, хмарність і відчутний температурний стрибок уже 1 березня.

