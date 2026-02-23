Серйозно постраждали діти: будинок відомого артиста знищила російська ракета

Співак VARASH розповів про жахливу атаку РФ, під час якої було зруйновано його будинок.

VARASH - атака на Київську область / колаж: Главред, фото: instagram.com, VARASH

Російська ракета зруйнувала будинок артиста VARASH

У якому стані його родина

Відомий український хіп-хоп артист VARASH (Володимир Заколодяжний) розповів в Instagram про страшну подію, яка могла забрати життя його рідних. Під час чергової терористичної атаки РФ ракета зруйнувала будинок виконавця.

Як повідомив артист, це сталося в ніч на 22 лютого, коли війська РФ обстрілювали Київську область. Одна з ракет влучила в будинок, де перебували члени сім'ї VARASH — сестра і її двоє маленьких дітей. Від будівлі залишилися лише руїни, проте всі дивом вижили.

Будинок VARASH після ракетного удару / фото: instagram.com, VARASH

"У будинок моєї родини влучила ворожа ракета Росії. Наш будинок знищений повністю. Місце, де були спогади, дитячий сміх, сімейні вечори — перетворилося на руїни", — повідомив артист.

Рідні виконавця отримали серйозні травми і були доставлені в Охматдит. Молодша дитина його сестри потрапила в реанімацію, старшу вже прооперували. Одного з малюків привалило уламками, в результаті чого він отримав перелом лобкової кістки. Також члени сім'ї артиста отримали осколкові поранення обличчя, опіки та інші травми.

Племінники VARASH потрапили до лікарні / фото: instagram.com, VARASH

"Найголовніше - всі живі. Всі госпіталізовані. Зараз лікарі проводять зашивання ран, видаляють осколки, лікують опіки. Попереду - операції, відновлення і довгий шлях реабілітації", - повідомив VARASH.

