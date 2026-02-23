Серйозно постраждали діти: будинок відомого артиста знищила російська ракета

Ви дізнаєтеся:
- Російська ракета зруйнувала будинок артиста VARASH
- У якому стані його родина
Відомий український хіп-хоп артист VARASH (Володимир Заколодяжний) розповів в Instagram про страшну подію, яка могла забрати життя його рідних. Під час чергової терористичної атаки РФ ракета зруйнувала будинок виконавця.
Як повідомив артист, це сталося в ніч на 22 лютого, коли війська РФ обстрілювали Київську область. Одна з ракет влучила в будинок, де перебували члени сім'ї VARASH — сестра і її двоє маленьких дітей. Від будівлі залишилися лише руїни, проте всі дивом вижили.
"У будинок моєї родини влучила ворожа ракета Росії. Наш будинок знищений повністю. Місце, де були спогади, дитячий сміх, сімейні вечори — перетворилося на руїни", — повідомив артист.
Рідні виконавця отримали серйозні травми і були доставлені в Охматдит. Молодша дитина його сестри потрапила в реанімацію, старшу вже прооперували. Одного з малюків привалило уламками, в результаті чого він отримав перелом лобкової кістки. Також члени сім'ї артиста отримали осколкові поранення обличчя, опіки та інші травми.
"Найголовніше - всі живі. Всі госпіталізовані. Зараз лікарі проводять зашивання ран, видаляють осколки, лікують опіки. Попереду - операції, відновлення і довгий шлях реабілітації", - повідомив VARASH.
