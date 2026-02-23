"З перших вуст": Кухар з'явилася без обручки і зробила відверту заяву

Катерина Кухар прокоментувала можливе розлучення з Олександром Стояновим.

Катерина Кухар - особисте життя / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Кухар

Катерина Кухар вийшла в люди без обручки

Що відбувається у стосунках балерини та Олександра Стоянова

Відома українська балерина Катерина Кухар з'явилася на публічному заході без обручки - символу її шлюбу з артистом балету Олександром Стояновим. У коментарі програмі "Тур зірками" суддя "Танців з зірками" прокоментувала зміни в особистому житті.

Кухар і Стоянов продовжують зберігати мовчання про свої стосунки, підігріваючи чутки про розставання. Журналістка Наталія Тур зауважила, що знаменитостей давно не бачили разом. На пряме запитання про сімейний статус балерина відповісти прямо не стала.

Катерина Кухар і чоловік Олександр Стоянов / Новий канал

"З перших вуст – я нікого зараз не пускаю за лаштунки свого приватного життя", – прокоментувала чутки Кухар.

Нещодавно Олександр Стоянов несподівано згадав про дружину в соцмережах і опублікував не свіжі, а архівні фотографії. Він згадав свій 2016 рік, який був наповнений творчими звершеннями і щастям у стосунках з Кухар.

"Я прокидався о шостій ранку, щоб все встигнути, а повертався додому о першій ночі з повним багажником квітів і подарунків. У 2016-му я був дуже закоханий і в дуже хорошій формі", — написав артист.

Олександр Стоянов і Катерина Кухар у 2016 році / фото: instagram.com, Олександр Стоянов

Катерина Кухар і Олександр Стоянов — історія стосунків

Історія стосунків прима-балерини Катерини Кухар і прем'єра Олександра Стоянова довгий час вважалася зразковою. Їхній союз тривав понад 15 років, при цьому офіційно шлюб був оформлений через 10 років стосунків. Подружжя виховує двох дітей: сина Тимура від першого шлюбу Катерини, якого Олександр називає своїм, і спільну дочку Анастасію. Однак після початку повномасштабного вторгнення подружжя перестало з'являтися разом і дистанціювалося одне від одного в публічному просторі, що посилило чутки про розставання.

Про персону: Катерина Кухар Катерина Ігорівна Кухар — українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, народна артистка України. Керівник Київського державного професійного хореографічного коледжу, повідомляє "Вікіпедія".

