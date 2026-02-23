Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Популярна крупа вже на вагу золота: ціни пробили нову психологічну межу

Марія Николишин
23 лютого 2026, 15:47
Зростання цін триває щомісяця з квітня 2024 року.
Популярна крупа вже на вагу золота: ціни пробили нову психологічну межу
В Україні стрімко дорожчає гречка / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні ростуть ціни на гречку
  • За минулий рік вона подорожчала майже на 28%
  • Наразі середня вартість крупи складає 50,82 гривень за кілограм

За 2025 рік гречана крупа в Україні подорожчала майже на 28%. Зокрема, у грудні середня ціна за пачку крупи становила 44,88 гривні. Наразі тред підняття вартості продовжується. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зазначається, що у річному вимірі гречка подорожчала на 27,5% – у грудні 2024 року її середня ціна становила 35,19 гривні за кілограм. Зростання цін триває щомісяця з квітня 2024 року, коли крупа коштувала близько 26,36 гривні за кілограм.

відео дня

Водночас, за даними Мінфіну відомо, що середньомісячні ціни на гречку у січні 2026 встановились на рівні 47,48 гривень за кілограм. Але у лютому вартість крупи вже зросла до 50,82 гривень за кілограм.

Так, найдешевше купити гречку можна у супермаркеті Auchan за 42,90 грн, а найвищі ціни пропонує Megamarket - 64,60 грн.

Що буде з цінами гречку у майбутньому

Економіст Володимир Чиж говорив, що впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%.

Але він також додав, що не варто знецінювати потенційний вплив хорошого врожаю.

"Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових та перевиробництвом деяких круп у світі, що зменшує тиск на ціну гречки. Водночас сезонні коливання можуть відкоригувати цифру в обидва боки", - сказав економіст.

Популярна крупа вже на вагу золота: ціни пробили нову психологічну межу
Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, на внутрішньому ринку України почала дорожчати картопля. Її вже пропонують до продажу в діапазоні 7-14 гривень за кілограм.

Також в Україні зростає вартість соняшникової олії. Ціни на цей затребуваний продукт скоро можуть перевищити 90 гривень за пляшку.

Крім того, в Україні розпочався продаж тепличних огірків нового обороту, але ціни на вітчизняні овочі наразі вищі за імпортні. Аналітики кажуть, що суттєвого зниження цін варто очікувати не раніше ніж через 1,5-2 місяці.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Мінфін гречка ціни на продукти
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Фіцо зупинив поставки електроенергії до України і висунув ультимамум

Фіцо зупинив поставки електроенергії до України і висунув ультимамум

18:57Світ
Дефіцит валюти падає: що чекає українців в обмінниках найближчим часом

Дефіцит валюти падає: що чекає українців в обмінниках найближчим часом

18:49Економіка
Підозрюваній у теракті у Львові обрали найсуворіший запобіжний захід - що відомо

Підозрюваній у теракті у Львові обрали найсуворіший запобіжний захід - що відомо

18:16Україна
Реклама

Популярне

Більше
Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Війська РФ взяли в оточення: Сирський заявив про зрив планів Кремля у війні

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Вони піднімуться на новий рівень: п’ятьох знаків зодіаку торкнеться рука долі

Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

Гороскоп на завтра 24 лютого: Стрільцям - сварка, Тельцям - великий успіх

Гороскоп на завтра 24 лютого: Стрільцям - сварка, Тельцям - великий успіх

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Бикам - проблеми, Півням - плітки

Китайський гороскоп на завтра 24 лютого: Бикам - проблеми, Півням - плітки

Останні новини

18:57

Фіцо зупинив поставки електроенергії до України і висунув ультимамум

18:49

Дефіцит валюти падає: що чекає українців в обмінниках найближчим часом

18:48

В Україні вводять нові 200 гривень: що робити зі "старими" грошима, в НБУ відповіли

18:27

"Пройшли цей шлях": Джей Ло дала рідкісний коментар про дітейВідео

18:27

Таємниче зникнення пса закінчилося несподіваною знахідкою: причина вразила

Війна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на ДніпроВійна не закінчиться до кінця 2027 року: Жданов – про оточення Запоріжжя і плани Путіна на Дніпро
18:16

Підозрюваній у теракті у Львові обрали найсуворіший запобіжний захід - що відомоВідео

18:15

"Чорний лебідь вже близько": Росії дали лише кілька місяців, що буде далі

18:14

Зовсім не від щастя: вчені з'ясували, чому насправді коти муркочуть

17:50

Зима не хоче відступати: чим здивує погода Дніпро у найближчі дні

Реклама
17:30

"Це завдання Росії під силу": Жданов про загрозу для великого обласного центру

17:25

"Багатьом не сподобається": в Україні готують реформу ТЦК та мобілізації, що зміниться

17:19

Долар, євро і злотий стрімко рвонули вгору: новий курс валют на 24 лютого

17:11

Ручки газової плити заблищать як нові: чим можна легко очистити застарілий жир

17:00

По російській зірці серіалу "Глухар" прилетіло на фронті: "Поруч вибухнули"

16:47

Що можна зробити зі старими джинсами: 7 практичних ідей для домуВідео

16:42

Два унікальні українські слова, що не мають точних аналогів у жодній мові світу

16:40

Вони були всюди: які імена були популярними в СРСР і чому тепер їх уникають

16:39

Тернопільщину засипе снігом: синоптики попередили про повернення морозів

16:30

Науковий факт чи красива легенда: вчений про те, чи "видають" людину запахи

16:09

Буданов заінтригував заявою про завершення війни і зустріч Зеленського з Путіним

Реклама
16:01

"З перших вуст": Кухар з'явилася без обручки і зробила відверту заяву

15:51

Третя дитина від третьої дружини: який вигляд має найменша донька Джеджули

15:47

Популярна крупа вже на вагу золота: ціни пробили нову психологічну межу

15:40

Не псуватимуться роками: 8 продуктів, які насправді не мають терміну придатності

15:39

Майже 20 років жило з ім'ям жінки, чий прах ніс Сталін - що це за місто України

14:48

Зруйнують труби: 6 рідин, які категорично заборонено виливати в раковину

14:37

Чи можна залишати телефон на зарядці на всю ніч: експерти поставили крапку

14:15

Останні дні зими у Житомирській області: синоптики засмутили неприємним прогнозом

14:10

Замість традиційних відбивних: курка по-міланськи підкорить усіх гостейВідео

14:10

Інженер купив старий літак Boeing 737 і закопав його в саду: що він замислив

14:05

Як виглядати стрункішою без схуднення: секрети стилістів

13:53

Серйозно постраждали діти: будинок відомого артиста знищила російська ракета

13:49

Так вже починався наступ: Зеленський заявив про загрози з боку Білорусі

13:37

Мобілізація в Україні відбуватиметься по-новому: Федоров розкрив зміни

13:32

Які речі повинні бути в кожному авто, щоб уникнути штрафу: повний перелікВідео

13:02

Неймовірна знахідка в Антарктиці: вчені виявили хижака, якого тут бути не повинно (фото)

12:54

"Якщо складаємо лапки догори, то все": Жданов назвав рік завершення війни

12:45

Старша дочка Ольги Сумської приголомшила вчинком у РФ - подробиці

12:38

Зірка фільму "Кіборги" більше не холостяк — як виглядає наречена актора

12:28

Трамп міг укласти угоди з РФ: Годжес назвав дедлайн щодо укладення миру

Реклама
12:23

"Плюс" протримається недовго: Україну скоро накриє нова хвиля похолодання

11:48

Більше м'яса і їдять менше: які качки найвигідніші для господарства

11:47

Гороскоп на завтра 24 лютого: Стрільцям - сварка, Тельцям - великий успіх

11:46

"Поділюся досвідом": Огнєвіч заговорила про пластичні операції

11:39

"Молюся": сестра Жанни Фріске повідомила про складну хворобу

11:36

Україна може повністю відмовитися від мобілізації: озвучено головну умову

11:30

РФ може підтримувати нинішній темп війни довше, ніж більшість очікує - Жданов

11:29

Мстислав Чернов зробив потужну заяву після перемоги російського фільму на BAFTAВідео

11:03

Контингент у Львові не потрібен: Зеленський сказав, де необхідні іноземні військовіВідео

10:54

Магнітна буря вгатила по Україні - коли очікувати на максимальний удар

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти