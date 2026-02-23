Популярна крупа вже на вагу золота: ціни пробили нову психологічну межу

Зростання цін триває щомісяця з квітня 2024 року.

В Україні стрімко дорожчає гречка

В Україні ростуть ціни на гречку

За минулий рік вона подорожчала майже на 28%

Наразі середня вартість крупи складає 50,82 гривень за кілограм

За 2025 рік гречана крупа в Україні подорожчала майже на 28%. Зокрема, у грудні середня ціна за пачку крупи становила 44,88 гривні. Наразі тред підняття вартості продовжується. Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Зазначається, що у річному вимірі гречка подорожчала на 27,5% – у грудні 2024 року її середня ціна становила 35,19 гривні за кілограм. Зростання цін триває щомісяця з квітня 2024 року, коли крупа коштувала близько 26,36 гривні за кілограм.

Водночас, за даними Мінфіну відомо, що середньомісячні ціни на гречку у січні 2026 встановились на рівні 47,48 гривень за кілограм. Але у лютому вартість крупи вже зросла до 50,82 гривень за кілограм.

Так, найдешевше купити гречку можна у супермаркеті Auchan за 42,90 грн, а найвищі ціни пропонує Megamarket - 64,60 грн.

Що буде з цінами гречку у майбутньому

Економіст Володимир Чиж говорив, що впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%.

Але він також додав, що не варто знецінювати потенційний вплив хорошого врожаю.

"Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових та перевиробництвом деяких круп у світі, що зменшує тиск на ціну гречки. Водночас сезонні коливання можуть відкоригувати цифру в обидва боки", - сказав економіст.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

