Популярна крупа вже на вагу золота: ціни пробили нову психологічну межу

Коротко:
- В Україні ростуть ціни на гречку
- За минулий рік вона подорожчала майже на 28%
- Наразі середня вартість крупи складає 50,82 гривень за кілограм
За 2025 рік гречана крупа в Україні подорожчала майже на 28%. Зокрема, у грудні середня ціна за пачку крупи становила 44,88 гривні. Наразі тред підняття вартості продовжується. Про це повідомляє Державна служба статистики України.
Зазначається, що у річному вимірі гречка подорожчала на 27,5% – у грудні 2024 року її середня ціна становила 35,19 гривні за кілограм. Зростання цін триває щомісяця з квітня 2024 року, коли крупа коштувала близько 26,36 гривні за кілограм.
Водночас, за даними Мінфіну відомо, що середньомісячні ціни на гречку у січні 2026 встановились на рівні 47,48 гривень за кілограм. Але у лютому вартість крупи вже зросла до 50,82 гривень за кілограм.
Так, найдешевше купити гречку можна у супермаркеті Auchan за 42,90 грн, а найвищі ціни пропонує Megamarket - 64,60 грн.
Що буде з цінами гречку у майбутньому
Економіст Володимир Чиж говорив, що впродовж наступних місяців гречка може подорожчати на 8-10%.
Але він також додав, що не варто знецінювати потенційний вплив хорошого врожаю.
"Це пов’язано з очікуваним помірним зростанням вартості зернових та перевиробництвом деяких круп у світі, що зменшує тиск на ціну гречки. Водночас сезонні коливання можуть відкоригувати цифру в обидва боки", - сказав економіст.
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, на внутрішньому ринку України почала дорожчати картопля. Її вже пропонують до продажу в діапазоні 7-14 гривень за кілограм.
Також в Україні зростає вартість соняшникової олії. Ціни на цей затребуваний продукт скоро можуть перевищити 90 гривень за пляшку.
Крім того, в Україні розпочався продаж тепличних огірків нового обороту, але ціни на вітчизняні овочі наразі вищі за імпортні. Аналітики кажуть, що суттєвого зниження цін варто очікувати не раніше ніж через 1,5-2 місяці.
Читайте також:
- Купюри чотирьох номіналів виводять з обігу: НБУ пояснив, що робити українцям
- Vodafone різко підвищує тарифи: названо терміни і нові ціни після подорожчання
- Долар та євро покажуть характер: що буде з курсом валют до кінця лютого
Про джерело: Мінфін
Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.
На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред