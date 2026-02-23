По російській зірці серіалу "Глухар" прилетіло на фронті: "Поруч вибухнули"

Ви дізнаєтеся:
- Російський актор Олег Протасов отримав поранення на фронті в Україні
- Що він робив серед російських окупантів
Заслужений артист РФ Олег Протасов, який давно підтримує російських окупантів і регулярно їздить до них на передову, отримав поранення під час чергового вояжу. Як актор розповів росЗМІ, за виступи перед загарбниками він міг поплатитися життям.
Протасов потрапив під обстріл у липні 2025 року. Тоді актор виступив перед солдатами РФ і вирішив переночувати в зоні бойових дій. Поки він спав, позицію російських військових почали обстрілювати мінами.
"Це сталося вночі. Після концерту ми лягли спати, це було з 18 по 19 липня. Раптом поруч вибухнули дві міни", — розповів актор серіалу "Глухар".
Життя російської зірки врятувала випадковість — він спав, прикривши голову рукою. Саме в руку і потрапив осколок.
"Вибуховою хвилею вибило скло, осколок прилетів у руку. Мені пощастило: осколок не зачепив життєво важливі органи, я прикрив голову рукою", — поділився Протасов з пропагандистськими ЗМІ.
Актор серіалу "Глухар" раніше хвалився регулярними поїздками до окупантів: він побував на фронті вже 11 разів. Свої візити він почав ще в квітні 2022 року. За зізнанням артиста, з часом виступів у госпіталях йому стало недостатньо, і він вирушив на передову в пошуках "гострих відчуттів".
