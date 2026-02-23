Рус
По російській зірці серіалу "Глухар" прилетіло на фронті: "Поруч вибухнули"

Христина Трохимчук
23 лютого 2026, 17:00
Олег Протасов розважав російських окупантів.
Олег Протасов - Глухар
Олег Протасов - Глухар / колаж: Главред, фото: www.kino-teatr.ru

Ви дізнаєтеся:

  • Російський актор Олег Протасов отримав поранення на фронті в Україні
  • Що він робив серед російських окупантів

Заслужений артист РФ Олег Протасов, який давно підтримує російських окупантів і регулярно їздить до них на передову, отримав поранення під час чергового вояжу. Як актор розповів росЗМІ, за виступи перед загарбниками він міг поплатитися життям.

Протасов потрапив під обстріл у липні 2025 року. Тоді актор виступив перед солдатами РФ і вирішив переночувати в зоні бойових дій. Поки він спав, позицію російських військових почали обстрілювати мінами.

відео дня
Олег Протасов виступав для окупантів
Олег Протасов де зараз / фото: www.kino-teatr.ru

"Це сталося вночі. Після концерту ми лягли спати, це було з 18 по 19 липня. Раптом поруч вибухнули дві міни", — розповів актор серіалу "Глухар".

Життя російської зірки врятувала випадковість — він спав, прикривши голову рукою. Саме в руку і потрапив осколок.

"Вибуховою хвилею вибило скло, осколок прилетів у руку. Мені пощастило: осколок не зачепив життєво важливі органи, я прикрив голову рукою", — поділився Протасов з пропагандистськими ЗМІ.

Олег Протасов про війну в Україні
Олег Протасов про війну в Україні / фото: www.kino-teatr.ru

Актор серіалу "Глухар" раніше хвалився регулярними поїздками до окупантів: він побував на фронті вже 11 разів. Свої візити він почав ще в квітні 2022 року. За зізнанням артиста, з часом виступів у госпіталях йому стало недостатньо, і він вирушив на передову в пошуках "гострих відчуттів".

Раніше Главред повідомляв, що прима-балерина Катерина Кухар підігріла чутки про розставання, з'явившись на публіці без обручки. Суддя "Танців з зірками" прокоментувала новий етап у своєму особистому житті і зробила різку заяву.

Також будинок відомого українського хіп-хоп артиста VARASH знищила російська ракета. Від будівлі залишилися лише руїни, а рідні співака хоч і залишилися живі, але сильно постраждали. Молодша дитина його сестри потрапила в реанімацію.

