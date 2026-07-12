РФ вдарила по житлових будинках у Запоріжжі та Одесі: є поранені та "прильоти"

У Запоріжжі двоє людей отримали поранення, пошкоджено багатоповерхові будинки, повідомив Іван Федоров.

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Росія завдала удару по житлових будинках у Запоріжжі та Одесі / Колаж: Главред, фото: Запорізька ОВА, Одеса-інфо

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Росія завдала удару безпілотниками по Запоріжжю, внаслідок чого є постраждалі

Ворог атакував дронами Одесу, є влучання у багатоповерховий житловий будинок

Російські війська завдали удару безпілотниками по Запорізькій області ввечері в неділю, 12 липня, в результаті чого постраждали дві людини.

"Двоє людей отримали поранення, пошкоджено багатоповерхові будинки – росіяни атакували Запоріжжя за допомогою БПЛА", – повідомив голова ОВА Іван Федоров.

відео дня

Федоров зазначив, що постраждалим надається медична допомога.

У мережі також опублікували кадри наслідків удару РФ по Запоріжжю.

Дивіться відео - наслідки удару РФ по Запоріжжю:

/ Скріншот

Удар РФ по Одесі

Пізно ввечері в неділю російські війська атакували безпілотниками Одеську область, в результаті чого сталися влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку і, відповідно, пожежі, повідомив голова ОДА Олег Кіпер.

"Ворог атакує Одеську область ударними БПЛА. За попередньою інформацією, в Одеському районі зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку", - написав він.

Він додав, що іншим ворожим БПЛА пошкоджено дах будівельного супермаркету. Виникли пожежі, які на даний момент вже ліквідовано. Інформація про постраждалих уточнюється.

Додамо, що атака на Одеську область триває.

/ Одеса-інфо

Зеленський висловився після масштабної атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує активно використовувати балістичні ракети, оскільки, на його думку, не має інших інструментів для досягнення своїх цілей.

Глава держави наголосив, що надійно захистити українські міста від подібних ударів можна лише за наявності достатньої кількості сучасних засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Він також нагадав, що Київ уже тривалий час обговорює зі Сполученими Штатами можливість отримання ліцензій на виробництво зенітно-ракетних комплексів Patriot.

"Ми дуже розраховуємо на позитивну відповідь президента США Дональда Трампа для захисту життів", - підсумував глава держави.

/ Главред

Нагадаємо, "Главред" писав, що Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинжали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, РФ готує новий масований обстріл. Кремль робить ставку на комбіновані атаки - поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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