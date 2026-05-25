Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія готує новий масований обстріл: Храпчинський назвав головну ціль удару

Олексій Тесля
25 травня 2026, 19:56
google news Підпишіться
на нас в Google
Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.
ракетний удар
Росія може готувати новий масований удар / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Храпчинського:

  • Москва зберігає можливість проводити подібні масовані атаки
  • Головна мета ударів — психологічний та інформаційний тиск

Після атаки 24 травня в Росії знову почали лунати погрози нових ударів по Києву, зокрема по так званих "центрах прийняття рішень".

Як розповів Каналу 24 авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, Москва дійсно зберігає можливість проводити подібні масовані атаки, однак їх організація вимагає великих витрат і серйозної підготовки.

відео дня

За його словами, головною метою таких ударів стає не стільки військовий результат, скільки психологічний та інформаційний тиск.

"Зараз мова йде скоріше про створення медійного ефекту та демонстрацію вибухів у Києві, ніж про реальне знищення ключових центрів управління", — пояснив Храпчинський.

Експерт зазначив, що Росія нарощує виробництво окремих типів ракет, однак регулярне повторення атак масштабу 24 травня залишається для неї складним завданням.

"Технічно Росія ще здатна проводити подібні масовані атаки, але питання тут не тільки в можливості, а у вартості та темпах відновлення запасів. Такі удари дуже дорогі навіть для російського ВПК. Особливо якщо говорити про "Кинджали", "Циркони" або потенційне застосування "Орєшніка", — сказав експерт.

Росія готує новий масований обстріл: Храпчинський назвав головну ціль удару
/ Главред

На думку Храпчинського, Кремль дедалі активніше робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, щоб перевантажувати українську систему ППО та посилювати тиск на суспільство.

"Як правило, такі заяви з’являються тоді, коли Кремлю потрібно або компенсувати відсутність стратегічних успіхів на фронті, або посилити психологічний тиск на українське суспільство. І тут важливо розуміти: сам факт запуску великої кількості ракет ще не означає наявність реального військового ефекту", — зазначив Храпчинський.

У ЗСУ оцінили застосування РФ ракети Орєшнік

Під час нічної атаки 24 травня Росія, ймовірно, застосувала балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Орєшнік" по території Київської області. Під ударом опинився район Білої Церкви.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію про ймовірне використання цієї ракети під час атаки.

Удари РФ по Україні — новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинджали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання в будівлю бізнес-центру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 і 9 поверхами.

Читайте також:

Про персону: Анатолій Храпчинський

Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
ракетний удар Анатолій Храпчинський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Дрони вперше дісталися Калінінграда: в аеропорту ввели план "Ковьор"

Дрони вперше дісталися Калінінграда: в аеропорту ввели план "Ковьор"

22:03Світ
Потужний удар Storm Shadow: на сході підірвано важливий пункт управління армії РФ

Потужний удар Storm Shadow: на сході підірвано важливий пункт управління армії РФ

21:51Україна
Зеленський назвав депутатам терміни завершення гарячої фази війни - що відомо

Зеленський назвав депутатам терміни завершення гарячої фази війни - що відомо

20:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

Гаманці тріщатимуть від купюр: три знаки зодіаку зірвуть куш

Китайський гороскоп на завтра, 26 травня: Собакам — пустощі, Мавпам — розчарування

Китайський гороскоп на завтра, 26 травня: Собакам — пустощі, Мавпам — розчарування

Гороскоп на завтра, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

Гороскоп на завтра, 26 травня: Терезам - труднощі, Рибам - винагорода

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

Ціни на хліб, овочі та яйця: Пендзин – про те, які продукти подорожчають влітку

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

Путін тричі не зміг прокричати "ура": Кремль почав видаляти відео з конфузом

Останні новини

22:03

Дрони вперше дісталися Калінінграда: в аеропорту ввели план "Ковьор"

21:51

Потужний удар Storm Shadow: на сході підірвано важливий пункт управління армії РФ

21:44

Томати масово скидають квітки: що зробити для порятунку врожаю

21:38

Українців чекає обвал цін на популярні продукти: що здешевшає і коли

21:17

Під Білою Церквою знайшли таємне метро: історики зробили несподівану заявуВідео

Отримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна "витягують" тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляютьсяОтримали допомогу 120 тисяч людей: як лікарі МОАС-Україна «витягують» тяжкопоранених і їдуть туди, куди інші відмовляються
20:59

Як дата народження впливає на характер: 4 найсильніших числа

20:59

Укуси комарів перестануть свербіти за секунди: простий трюк допоможе кожномуВідео

20:56

Зеленський назвав депутатам терміни завершення гарячої фази війни - що відомо

20:52

Перець сидить на місці й не росте: чим підгодувати кущі просто зараз

Реклама
20:40

Глобальний дефіцит антибалістики: Зеленський зробив тривожну заяву

19:56

Не лише через релігію: чому за часів СРСР було небезпечно носити обручку

19:56

Росія готує новий масований обстріл: Храпчинський назвав головну ціль удару

19:26

В "Буковелі" відбудеться міжнародний спортивний фестиваль Bukovel Elite Sports Trophy

19:20

Названо терміни нового масованого удару РФ по Україні - яка область стане ціллю

19:10

Чому Росія цілеспрямовано знищує культурну спадщину України: Невзлін назвав причинуПогляд

19:09

Розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ: у Le Monde розкрили деталі

19:02

Не лише на удачу: навіщо насправді першою в дім запускають кішку

19:02

Сили оборони потужно вдарили по РФ: в Генштабі розповіли про прильоти

18:48

Міф зруйновано: ЗМІ розкрили справжні наслідки удару "Орєшніком" по Білій Церкві

18:35

Нове подорожчання неминуче: названо продукти, які зростуть у ціні першими

Реклама
18:28

В одному з міст України планують підвищити тарифи на поховання: нові ціни

18:22

Закуска з помідорів, яка розлетиться на ура: рецепт за 5 хвилин

18:00

Чому кіт раптово починає спати в незвичних місцях: ветеринар попередила про загрозуВідео

17:59

"Живе з "туманами": Барських розніс Холоденко через "роман" з Бадоєвим

17:31

Заборону на російську музику, книги та кіно можуть ввести в одному з міст України

17:25

Дротяник зникне назавжди: секретний трюк, який знають одиниці

17:22

"Бажаю" чи "зичу" здоров'я - як правильно вітатися українськоюВідео

17:07

Три речі в гардеробі відразу видають ваш вік: Андре Тан назвав головні помилкиВідео

17:04

В Росії анонсували нові масовані удари по Києву та назвали цілі атак - що відомо

16:58

Потрібно всього 2 ложки солі: як прати чорні речі, щоб вони не потьмяніли

16:40

Мобілізація по-новому: в Україні змінюють правила призову та бронювання, кого зачепитьВідео

16:25

Для українців обережно підвищують ціни на популярні продукти: що буде далі

15:59

Долар полетів вниз після рекорду, а євро обвалився: новий курс валют на 26 травня

15:45

"Я в це награлася": Денисенко несподівано висловилася про весілля

15:34

Мобілізація в Україні серйозно зміниться: Стерненко розкрив деталі реформи ЗСУВідео

15:31

4 суворі заборони, які не можна порушувати: прикмети у свято 26 травня

15:16

Україна може перемогти: ветеран заявив про головний перелом у війні

15:00

Полуниця виросте розміром з кулак: яким настоєм її потрібно поливатиВідео

14:32

РФ готує удар по Україні, є загроза "Орєшніка": монітори назвали небезпечні дні

14:20

"Злилася остаточно": відомий блогер озвучив причину розлучення Потапа і Насті

Реклама
14:16

Одна помилка і колеса можна викидати: що не варто робити на автомийціВідео

13:54

Майже два десятки поранених і загиблі: РФ ракетою вдарила по одній з областейФото

13:40

Популярні овочі в Україні подорожчали майже вдвічі - на що злетіли ціни

13:17

Пролунав постріл: чоловік наклав не себе руки у будівлі ТЦК, деталі інциденту

13:09

Погода в Україні сильно погіршиться: які регіони накриють дощі та шквали

13:02

Знаменита донька путіністки Єгорової заявила про розлучення: "Найкраще попереду"

12:49

На чорноморський курорт чекає новий поворот: прогноз погоди в Одесі на тиждень

12:38

Місячний календар на червень 2026 року — сприятливі та несприятливі дні

12:19

Лідерка опозиції Білорусі вперше прибула до Києва і висловилась про Лукашенка

12:16

Було дві ракети: РФ могла вдарити "Орєшніком" по власних військах

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти