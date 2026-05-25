Росія готує новий масований обстріл: Храпчинський назвав головну ціль удару

Кремль робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, попередив Анатолій Храпчинський.

Важливе із заяв Храпчинського:

Москва зберігає можливість проводити подібні масовані атаки

Головна мета ударів — психологічний та інформаційний тиск

Після атаки 24 травня в Росії знову почали лунати погрози нових ударів по Києву, зокрема по так званих "центрах прийняття рішень".

Як розповів Каналу 24 авіаційний експерт Анатолій Храпчинський, Москва дійсно зберігає можливість проводити подібні масовані атаки, однак їх організація вимагає великих витрат і серйозної підготовки.

За його словами, головною метою таких ударів стає не стільки військовий результат, скільки психологічний та інформаційний тиск.

"Зараз мова йде скоріше про створення медійного ефекту та демонстрацію вибухів у Києві, ніж про реальне знищення ключових центрів управління", — пояснив Храпчинський.

Експерт зазначив, що Росія нарощує виробництво окремих типів ракет, однак регулярне повторення атак масштабу 24 травня залишається для неї складним завданням.

"Технічно Росія ще здатна проводити подібні масовані атаки, але питання тут не тільки в можливості, а у вартості та темпах відновлення запасів. Такі удари дуже дорогі навіть для російського ВПК. Особливо якщо говорити про "Кинджали", "Циркони" або потенційне застосування "Орєшніка", — сказав експерт.

На думку Храпчинського, Кремль дедалі активніше робить ставку на комбіновані атаки — поєднання ракет і великої кількості дронів, щоб перевантажувати українську систему ППО та посилювати тиск на суспільство.

"Як правило, такі заяви з’являються тоді, коли Кремлю потрібно або компенсувати відсутність стратегічних успіхів на фронті, або посилити психологічний тиск на українське суспільство. І тут важливо розуміти: сам факт запуску великої кількості ракет ще не означає наявність реального військового ефекту", — зазначив Храпчинський.

Під час нічної атаки 24 травня Росія, ймовірно, застосувала балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Орєшнік" по території Київської області. Під ударом опинився район Білої Церкви.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію про ймовірне використання цієї ракети під час атаки.

Раніше повідомлялося про те, що розвідка заздалегідь дізнається про масовані удари РФ. Українська та американська розвідки в ряді випадків отримують інформацію про підготовку таких ударів ще за кілька днів до їхнього початку.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинджали" та ударні дрони. Найпотужніші удари припали на Київ та Київську область.

Як повідомлялося, у Шевченківському районі Києва зафіксовано влучання в будівлю бізнес-центру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 і 9 поверхами.

Про персону: Анатолій Храпчинський Анатолій Храпчинський – заступник Генерального директора компанії із виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, колишній офіцер Повітряних сил ЗС України.

