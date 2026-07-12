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Тисячі патронів і гранат: нові деталі скандалу з подвійним вбивством у 155-й ОМБр

Олексій Тесля
12 липня 2026, 23:20
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Конфлікт розпочався після того, як дружину командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова образили невідомі чоловіки.
Знімок екрана
Командира 155-ї ОМБр розшукують правоохоронці / Колаж: Главред, фото: 155-та ОМБр, скріншот

Головне:

  • У затриманих військових 155-ї ОМБр виявлено понад тисячу патронів і гранат
  • Конфлікт міг розпочатися після того, як дружину командира 155 ОМБр образили невідомі

Під час обшуків у військовослужбовців 155-ї бригади ЗСУ, які фігурують у справі про викрадення двох братів у Київській області, було виявлено понад тисячу патронів і гранат.

Як повідомляє hromadske з посиланням на ухвалу суду, на майно підозрюваних накладено арешт. Під час обшуків правоохоронці виявили три мобільні телефони, а також зброю:

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  • патрони калібру 5,56 у кількості 124 штук;
  • ящик із 400 патронами з маркуванням "20 CRTG 5,56mm., BALL M855";
  • 12 корпусів гранат;
  • 16 димових гранат різних типів;
  • 7 запалів до димових гранат;
  • 136 патронів з маркуванням LC 24;
  • 172 патрони калібру 7,62×54 мм;
  • 25 патронів калібру 5,45 мм;
  • 53 патрони калібру 7,62×39 мм;
  • 74 патрони калібру 9×19 мм;
  • 100 патронів калібру 5,56 мм.

Подробиці гучного скандалу в 155-й ОМБр

За інформацією ЗМІ, слідчі розглядають версію, що конфлікт розпочався після того, як дружину командира 155-ї окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова образили невідомі чоловіки.

За даними розслідування, після цього комбриг міг наказати вісьмом підлеглим знайти й покарати людей, яких вважав причетними до інциденту.

Раніше "Громадське", посилаючись на власні джерела, повідомило, що в ніч на 28 червня група людей проникла у двір братів у Київській області, після чого силою незаконно вивезла Максима та Романа Мосейчуків у невідомому напрямку.

Згодом чоловіків, ймовірно, перевезли до Полтавської області, де дислокується полігон 155-ї бригади. Після цього братів вбили. За повідомленнями ЗМІ, тіла, які, за попередніми даними, належать братам, вже ексгумували.

Знімок екрана
/ Колаж: Главред, фото: Hromadske

У рамках справи вже затримано дев’ять військовослужбовців 155 ОМБр, серед яких - командир батальйону старший лейтенант Олександр Долголенко. Їм повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним позбавленням волі та умисним вбивством. Слідство перевіряє, чи діяли вони самостійно, чи виконували наказ.

Що передувало

Сухопутні війська Збройних сил України заявили, що взаємодіють із правоохоронними органами в рамках розслідування, що стосується військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади (військова частина А5001).

У командуванні наголосили, що надають слідству всю необхідну допомогу, однак частина інформації поки що не підлягає оприлюдненню. За їхніми словами, оприлюднення окремих деталей на цьому етапі може завадити проведенню розслідування.

Як писав "Главред", у Міністерстві оборони прокоментували ситуацію, що склалася на позиціях у зоні відповідальності 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ на Харківському напрямку фронту. У Міноборони запевнили, що новий командир 14-ї бригади взяв під контроль питання забезпечення харчуванням бійців на фронті.

Раніше стали відомі нові подробиці скандалу з військовослужбовцями 14-ї окремої механізованої бригади, які опинилися на передовій без їжі та підтримки на фронті. В Офісі військового омбудсмена повідомили про серйозні проблеми із забезпеченням військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб відреагував на скандал із голодуючими бійцями ЗСУ. За результатами виявлених порушень проводиться розслідування комплексною комісією Сухопутних військ.

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Про джерело: Громадське / hromadske

Hromadske - неприбуткова організація, яку 22 листопада 2013 року створили українські журналісти. Набуло популярності завдяки трансляціям подій Революції гідності. "hromadske" зареєстровано як громадська організація, вона не має власників та є незалежним у редакційній діяльності.

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