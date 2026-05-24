Страшна ніч у Києві - масований удар ракетами, дронами, є руйнування

Тарас Сидоржевський
24 травня 2026, 02:57оновлено 24 травня, 03:30
У столиці фіксують падіння уламків у кількох районах, пожежі та поранених, мер закликає мешканців не залишати укриттів, поки атака триває
Ракетний обстріл 24 травня / Колаж: Главред

Росія вночі 24 травня здійснила масовану комбіновану атаку по Україні, застосувавши балістичні ракети, крилаті ракети, гіперзвукові "Кинджали" та ударні дрони. Найпотужніших ударів зазнали Київ і Київщина.

Моніторингові канали повідомляли про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря, ракет Х-101 із бомбардувальників Ту-95МС, а також гіперзвукових ракет "Кинджал". Над Києвом та областю фіксували десятки ударних дронів.

Під атакою - більшість районів столиці

У столиці зафіксовано падіння уламків у кількох районах, пошкоджено житлові будинки, є постраждалі.

"За попередньою інформацією, падіння уламків є в Подільському районі, на території нежитлової забудови. Та в Шевченківському районі - попередньо займання біля житлового будинку. У будинку пошкоджені вікна", - написав мер Києва Віталій Кличко.

Пізніше він повідомив про серйозніші руйнування у Шевченківському районі.

"Внаслідок атаки ворога у Шевченківському районі уламки ракети впали на 24-поверховий будинок, є руйнування, без пожежі", - зазначив він. Також, за його словами, у Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови, а ворожа атака продовжувалася.

Згодом у Подільському районі зафіксували ще одне падіння уламків. "Палає нежитлова будівля", - повідомив Кличко. У Шевченківському районі медики госпіталізували одного постраждалого.

Троє постраждалих

Станом на 02:05 було відомо про трьох постраждалих у Києві. Одного з них медики госпіталізували, двом надали допомогу на місці.

У Солом’янському районі уламки впали на одноповерховий приватний житловий будинок. У Дарницькому районі, за словами мера, "уламки впали на дах 24-поверхового житлового будинку. Пожежі немає".

Станом на 2:56 ночі атака триває.

"Орєшнік" по Білій Церкві

Також у мережі з’явилися повідомлення про ймовірне застосування Росією ракети "Орєшнік" по району Білої Церкви, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Разом з тим, у мережі з'явилося відео з ймовірною атакою "Орешника".

Ймовірний удар Орешником по Білій Церкві
Ймовірний удар Орешником по Білій Церкві / Скріншот

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський попередив про загрозу комбінованого удару РФ і можливого застосування "Орєшніка", зазначивши, що Росія може готувати масштабну атаку з використанням різних типів озброєння, включно з балістичними ракетами, а також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття.

Російські моніторингові канали фіксували ознаки підготовки до можливого ракетного запуску комплексу "Орєшнік" з полігону "Капустін Яр".

Орешник / Инфографика: Главред

Раніше Юрій Ігнат наголошував, що застосування російських ракет "Циркон" і "Орєшнік" має передусім демонстративний характер і не спрямоване на зміну ситуації на фронті, а використовується як інструмент психологічного тиску на Україну та Захід. За його словами, такі пуски здійснюються поодинці та мають обмежену військову доцільність, однак активно супроводжуються інформаційним ефектом. Раніше повідомлялося про демонстративні удари "Цирконом" і "Орєшніком" як інструмент залякування Заходу.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

